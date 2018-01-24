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親愛的籃球入圍奧斯卡 布萊恩：超乎想像

發稿時間：2018/01/24 10:26

最新更新：2018/01/24 12:22

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（中央社記者李晉緯台北24日電）前美國職籃（NBA）巨星布萊恩2017年底風光參加洛杉磯湖人隊舉辦他的背號退休儀式，2018年初又迎來新榮耀，他詩篇創作「親愛的籃球」入圍奧斯卡金像獎最佳動畫短片，布萊恩表示超乎想像。

奧斯卡金像獎主辦單位「美國影藝學院」（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布2018年奧斯卡獎完整入圍名單，由前迪士尼首席動畫師基恩（Glen Keane）、曾為「星際大戰」等片配樂的威廉斯（John Williams）為班底所製作，以布萊恩（Kobe Bryant）自行創作的詩篇拍成的短片「親愛的籃球」（Dear Basketball）也入圍其中。

在這部短片中，布萊恩親自配音，充分表達他對籃球比賽的熱愛。

就在入圍名單公布後，布萊恩也在推特談到他正角逐奧斯卡獎一事，他說：「什麼？這真的超乎我所想，但這代表奧斯卡認同這部片的觀點，感謝基恩、威廉斯把我的詩篇帶到這樣的境界，我很榮幸能身處這個團隊之中。」

基恩曾是迪士尼資深動畫師，過去的創作包括「小美人魚」、「風中奇緣」、「阿拉丁」、「美女與野獸」、「泰山」、「魔髮奇緣」等，他在2012年離開迪士尼，自立門戶成立工作室。

「親愛的籃球」角逐奧斯卡獎，將面臨諸如「歡迎光臨豪宅派對」（Garden Party）、「負空間」（Negative Space）、「童話大亂逗」（Revolting Rhymes），和皮克斯的「失物招領」（Lou）等強勁對手。1070124

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