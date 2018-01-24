全科諺先發好投又開轟 力行完封汐止

富邦盃少棒賽台中市力行國小先發投手全科諺（圖）24日先發5.1局無失分，加上單場敲出3安，包括一發陽春砲，為自己搶下勝投。中央社記者黃巧雯攝 107年1月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）富邦盃少棒邀請賽台中市力行國小先發投手全科諺今天先發5.1局無失分，加上單場3安，包括一發陽春砲，為自己搶下勝投，終場就以4比0完封新北市汐止國小，搶下首勝。



力行國小昨天首場比賽以2比12輸給高雄市復興國小，今天迎戰新北市汐止國小，派出陣中王牌投手全科諺先發搶勝，希望保住晉級機會。



全科諺今天除了擔任先發投手外，還擔綱第二棒，首局就敲出陽春砲，連續2場開轟，總計4打數3安打，除了一發全壘打外，另外2支都是二壘安打。



台中市力行國小總教練張程翔賽前就設定全科諺完投6局，但因6局下被打者擊出強襲球擊中腳，提前退場休息。



不過全科諺今天表現仍不負教練期望，先發5.1局無失分，僅被敲出5支安打，送出6次三振，終場力行國小就以4比0完封汐止國小，但沒能完投，也讓全科諺直呼可惜。



張程翔透露，原本擔心全科諺投不滿6局，但因前兩局已領先4分，「就叫他丟紅中讓對手打沒關係」。



全科諺今天首打席就敲出超大支全壘打，為讓球員放輕鬆，張程翔開玩笑對全科諺說，之後別打太遠，「剛好過網子就好」，結果第2個打席打到全壘打網子前。



不過張程翔坦言，不喜歡小朋友一直打全壘打，擔心會得失心太重，「會想要拉大支亂打」。



全科諺投打俱佳，除了控球不錯外，球速還上看110公里，且具長打實力，去年五年級參加富邦盃少棒賽時，就曾敲出全壘打。



全科諺目前就讀國小六年級，未來想繼續走棒球路，而他也有旅外夢，想要到美國打球，他童言童語地說：「因為美國很好玩。」



另外，力行國小去年富邦盃少棒賽拿下亞軍，但昨天首場比賽就輸給復興國小，張程翔表示，由於先發投手陳崇恩五年級升六年級時才加入球隊，昨天第一次投大型比賽很緊張，加上隊上主力選手相繼畢業，球隊出現斷層，未來比賽會盡量磨練五年級選手，比較不會怯場。1070124



