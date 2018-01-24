詹皇紀錄之夜 馬刺掃興贏球

（中央社聖安東尼奧23日綜合外電報導）美國職籃NBA今天誕生第7位3萬分俱樂部會員，克里夫蘭騎士球星詹姆斯（LeBron James）在客場達成個人生涯里程碑，但球隊102比114不敵聖安東尼奧馬刺。



路透社報導，馬刺前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）貢獻30分、最近扛起先發的莫瑞（Dejounte Murray）繳出19分、10籃板、7抄截的好成績，在主場AT&T球場贏球。



終場前5分鐘左右，騎士靠著詹姆斯的三分球將頹勢縮減至94比100。但馬刺隨即反擊，莫瑞衝入禁區補籃進球、葛林（Danny Green）三分外線，保持馬刺領先地位。



終場前1分16秒，馬刺後衛米爾斯（Patty Mills）三分球，比數拉大為112比98，使得騎士反攻無望，把先發球員都換下場。



騎士「詹皇」詹姆斯攻下全隊最高的28分，他在第1節得8分，達成個人生涯第3萬分里程碑，成為NBA史上第7位3萬分俱樂部會員，也以33歲24天的年紀成為最年輕3萬分締造者，超越原紀錄保持人布萊恩（Kobe Bryant）的34歲又104天。



詹姆斯紀錄之夜以輸球收場，騎士近況不佳，4場比賽輸了3場，近11戰吞8敗。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070124