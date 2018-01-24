/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

詹皇紀錄之夜 馬刺掃興贏球

發稿時間：2018/01/24 13:45

最新更新：2018/01/24 13:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社聖安東尼奧23日綜合外電報導）美國職籃NBA今天誕生第7位3萬分俱樂部會員，克里夫蘭騎士球星詹姆斯（LeBron James）在客場達成個人生涯里程碑，但球隊102比114不敵聖安東尼奧馬刺。

路透社報導，馬刺前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）貢獻30分、最近扛起先發的莫瑞（Dejounte Murray）繳出19分、10籃板、7抄截的好成績，在主場AT&T球場贏球。

終場前5分鐘左右，騎士靠著詹姆斯的三分球將頹勢縮減至94比100。但馬刺隨即反擊，莫瑞衝入禁區補籃進球、葛林（Danny Green）三分外線，保持馬刺領先地位。

終場前1分16秒，馬刺後衛米爾斯（Patty Mills）三分球，比數拉大為112比98，使得騎士反攻無望，把先發球員都換下場。

騎士「詹皇」詹姆斯攻下全隊最高的28分，他在第1節得8分，達成個人生涯第3萬分里程碑，成為NBA史上第7位3萬分俱樂部會員，也以33歲24天的年紀成為最年輕3萬分締造者，超越原紀錄保持人布萊恩（Kobe Bryant）的34歲又104天。

詹姆斯紀錄之夜以輸球收場，騎士近況不佳，4場比賽輸了3場，近11戰吞8敗。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070124

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP