富邦盃許宇庭生涯開轟 想和陳金鋒學打擊

（中央社記者黃巧雯台北24日電）桃園市中平國小許宇庭今天在富邦盃少棒邀請賽敲出生涯首轟，他興奮地說後面比賽也想敲全壘打，而許宇庭把「台灣巨砲」陳金鋒視為偶像，除期待看到本人，也盼能請他教導打擊。



富邦盃少棒邀請賽桃園市中平國小今天與高雄市復興國小交手，中平國小首局就靠著3支安打，攻占滿壘，並靠著保送擠回第1分。



中平國小3局下攻勢再起，靠著保送、對手失誤，楊勝允敲回球隊第2分，第4棒許宇庭5局下更揮出陽春砲，生涯首轟出爐，為球隊追加保險分。



復興國小儘管在4局上追回1分，6局上再趁著中平國小中繼投手林柏廷控球不穩，再添第2分，但中平國小緊急換上謝喬恩登板救援，以三振化解失分危機，終場中平國小就以3比2驚險擊敗復興國小，拿下二連勝。



桃園市中平國小與高雄市復興國小去年在台中市金龍盃少棒賽就曾碰頭，中平國小當時最後半局被逆轉輸球，總教練李國強表示，傳統球隊本來就有一定實力「關鍵都在小細節，誰比較成熟」。



儘管今天從復興國小手中討回一勝，晉級8強很有希望，但李國強認為仍有改進之處，包括打者對變化球掌握度不佳，以及守備不積極，造成對手有得分機會。



桃園市中平國小今天動用4名投手，拿下勝利，李國強表示，投手群表現不錯，壓制性夠，投球數都在賽前教練預設範圍內，他透露關鍵在於平時有要求投手，在盡全力投球狀況下，控球要擺第一。



談到今天敲出生涯首發全壘打的許宇庭，李國強稱讚，許宇庭身材條件非常好、擊球率高，只是自信心不夠，常會猶豫出棒，教練常鼓勵他在球數有利時積極出棒，「打不好也沒關係」，希望培養他的自信心與攻擊慾望。



面對生涯首轟出爐，賽前抱持平常心的許宇庭透露，沒想過會敲全壘打，但希望未來比賽也能繼續敲全壘打。



相較於擔任投手，許宇庭偏好當打者，他靦腆地說：「因為打全壘打很爽。」



許宇庭也把「台灣巨砲」陳金鋒當偶像，他除了期待看到陳金鋒本人外，也希望陳金鋒能教他打擊。1070124