彭政閔設生涯目標 盼達200轟2000安

中華職棒中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔（右3）24日出席2018年第一屆全國大專校院系際盃棒球爭霸賽記者會，與年輕小將們一同合影。中央社記者謝靜雯攝 107年1月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中信兄弟39歲野手「恰恰」彭政閔，今年為原訂2年球員約最後一年，對於新球季，彭政閔表示健康最重要，「35歲過後把每年都當最後一年」，希望留下200盜、200轟、2000安紀錄。



彭政閔去年球季因傷影響出賽，去年整季出賽81場，敲出2轟，打擊率2成99，中斷連續16年打擊率達3成紀錄。彭政閔去年與球團簽下6年合約，其中2年為球員約、4年教練約，球員年限有延長的空間。



若按照原本規劃，今年為彭政閔球員約最後一年，他表示不去多想，最重要的是健康出賽，「去年因為受傷紀錄終止，希望今年可以維持健康，其他部分就是自己努力，希望一切順心、順利。」



對於未來規劃，彭政閔則表示本來就不排除明年繼續再當球員，但他也提到，目前的棒球環境，「35歲過後每一年都當作是最後一年再打，我可以打到現在已經很幸運了」，其他的就是盡力去做。



彭政閔目前生涯累積225次盜壘成功、184轟、1853支安打，他希望球員生涯可以留下200盜、200轟、2000安紀錄，「這應該很難得」，目前200盜已經完成，還差16發全壘打、147支安打。1070124