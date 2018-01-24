印尼羽球賽 王子維輕取對手晉16強

2018年「印尼羽球大師賽」在雅加達舉行。台灣男單好手王子維（上方擊球者）24日對戰日本選手常山幹太，僅花38分鐘，以直落二輕取對手。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月24日

（中央社記者周永捷雅加達24日專電）2018年「印尼羽球大師賽」在雅加達舉行。台灣男單好手王子維今天遭遇日本選手常山幹太，僅花38分鐘，以21比10、22比20輕取對手，晉級16強。



2018年「印尼羽球大師賽」（DAIHATSU Indonesia Masters 2018）23日在雅加達展開為期6天的賽程，總獎金達35萬美元。



王子維今天對上常山幹太，第一局就取得大幅領先，以21比10輕鬆拿下。



第二局常山幹太展開反攻，一路領先到16分後，被王子維追上，雙方拉鋸到20比20。王子維隨後穩住陣腳，連取2分，最終以22比20拿下第二局奪勝。



王子維下一戰將對上南韓強敵孫完虎。兩人過去交手4次，王子維都不敵孫完虎。兩人這次在雅加達交手，對王子維而言預料將是艱難的一仗。



另一方面，台灣另一男單好手許仁豪籤運不佳，今天對上現任球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），以13比21、7比21落敗。1070124



