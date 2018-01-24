詹子賢還可以更好 提高上壘率是目標

2017年中職新人王中信兄弟野手詹子賢24日談及對新球季期許時表示，希望提升上壘率，「這樣對球隊的幫助會更大」。中央社記者謝靜雯攝 107年1月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）去年中職新人王中信兄弟詹子賢，不擔心前一年好表現被鎖定，他對自己很有信心，不會有太多負面的想法，新球季在全壘打、安打數上沒特別設目標，「上壘率高對球隊更有幫助」。



詹子賢去年整季出賽83場，敲出97支安打、17發全壘打，打擊率3成50，拿下中職年度最佳新人獎，詹子賢去年月薪9萬元，新球季合約雖然還沒談妥，但月薪應有機會上看25萬元。



對於去年表現，詹子賢自評還不錯，但因為球季前半段一、二軍上下，「我覺得自己還可以更好」，去年球季得到機會扛起球隊中心棒次，也拿出不錯表現。



詹子賢表示，第一次打一整年賽季，有感覺後半段體力上的不足，加上一、二軍上下心情也隨著起伏比較大，希望新球季可以改善，季後也有針對耐力、體能再加強。



去年表現亮眼，會不會擔心被對手特別鎖定，或者因為外界關注壓力等影響新球季表現，詹子賢則對自己很有信心，「能夠打多少就打多少」，詹子賢具有不錯的長打能力，但他不為自己設新球季全壘打目標，反而希望再提升上壘率，「這樣對球隊的幫助會更大」。1070124