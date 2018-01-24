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富邦盃少棒賽 豐田單場4轟笑納2連勝

發稿時間：2018/01/24 19:02

最新更新：2018/01/24 19:54

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富邦盃少棒邀請賽台東縣豐田國小24日單場4發全壘打，並靠著3局下攻下5分，終場以8比3擊敗桃園市仁善國小，拿下二連勝。中央社記者黃巧雯攝　107年1月24日富邦盃少棒邀請賽台東縣豐田國小24日單場4發全壘打，並靠著3局下攻下5分，終場以8比3擊敗桃園市仁善國小，拿下二連勝。中央社記者黃巧雯攝　107年1月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）富邦盃少棒邀請賽台東縣豐田國小今天單場4發全壘打，靠著3局下攻下5分大局奠定勝基，終場就以8比3擊敗桃園市仁善國小，拿下二連勝。

台東縣豐田國小昨天以15比4大勝台北市福林國小，今天再戰仁善首局就遇到危機，仁善靠著失誤、觸身球上壘，沒有敲出任何安打，就攻下第一分，豐田隨即2局下靠著沈少祐陽春砲，追平比數。

豐田趁著3局下仁善先發投手吳誌雄遇到亂流，發動一波攻勢，仁善後續換上郭子昕、周懷恩兩名投手登板救援，都無法有效壓制豐田打線，讓豐田單局靠著2發全壘打，攻下5分，4局下林界卿再敲出2分砲，終場就以8比3獲勝，搶下二連勝。

zoom in 2018富邦盃少棒邀請賽24日持續開打，台東縣豐田國小沈少祐24日敲出少棒生涯正式比賽以來首發全壘打，賽後開心拿著全壘打球合影。中央社記者黃巧雯攝　107年1月24日2018富邦盃少棒邀請賽24日持續開打，台東縣豐田國小沈少祐24日敲出少棒生涯正式比賽以來首發全壘打，賽後開心拿著全壘打球合影。中央社記者黃巧雯攝　107年1月24日

豐田單場敲出4轟，但總教練羅旻翁仍覺得不滿意，儘管表面上成績很好，但內容不是很好，都是靠全壘打得分，他認為棒球比賽中，全壘打可遇不可求，唯有靠一支安打就能前進2個壘包，才算是訓練有為的球隊。

豐田陣中王牌左投黃錦豪、李振綸，羅旻翁形容為球隊兩位「門神」，相較於李振綸心思細膩、容易緊張，羅旻翁稱讚黃錦豪球質、投球準確度都不錯。

今天2局下開轟的沈少祐，敲出正式盃賽以來首發全壘打，沈少祐賽後手中緊握全壘打球不放，他興奮地說，打出去的時候，就知道是全壘打。

沈少祐大方分享打擊策略，球心咬準往外野帶，「打平，自然就會飛出去」。1070124

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