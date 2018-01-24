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首屆系際盃棒球賽3月開打 彭政閔：享受棒球

發稿時間：2018/01/24 19:52

最新更新：2018/01/24 20:03

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第一屆全國大專校院系際盃棒球爭霸賽3月將開打，總計51所學校、112支球隊報名，24日舉行開賽記者會，中職中信兄弟隊球星詹子賢（前右起）、許基宏、彭政閔出席站台。中央社記者謝靜雯攝　107年1月24日第一屆全國大專校院系際盃棒球爭霸賽3月將開打，總計51所學校、112支球隊報名，24日舉行開賽記者會，中職中信兄弟隊球星詹子賢（前右起）、許基宏、彭政閔出席站台。中央社記者謝靜雯攝　107年1月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）第一屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽3月開打，總計51所學校、112支球隊報名；中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天出席開賽記者會，勉勵在場球員拿出好的態度，「好好享受棒球」。

大專院校體育總會首度辦理大學各科系所棒球比賽，有別於以往以學校為單位報名，此次比賽希望增加畢業系友與在校生的連結，開放外系學生和畢業系友組隊報名；此次比賽總計112支球隊報名，其中台灣大學、政治大學、成功大學組隊報名隊伍數最多。

系際盃將於3月的每週六、日於各區開打，八強決賽從4月19日至22日於台灣體育大學棒球場舉行，並有電視轉播，還有客製專屬比賽球衣，大專體總也希望透過推動全民棒球運動，提升台灣參與棒球人口比率。

今天開賽記者會上，中信兄弟隊球員詹子賢回憶大學打球時光，也跟在場球員分享，「教練通常都不會說什麼太好聽的話，但我們都知道他是為了我們好」，勉勵在場球員在棒球路上不要放棄、繼續努力。

兄弟隊球員彭政閔則表示，無論參加什麼比賽，面對不同層級的隊伍，都可以從中學習到很多東西，包括場上比賽的態度和精神，程度好的隊伍面對實力相對不好的對手，還是要拿出該有的態度，「棒球是團隊的運動，大家一起努力」，希望大家能好好享受棒球運動。1070124

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