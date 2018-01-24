四大洲花滑賽 林仁語盼破個人最佳紀錄

在台北小巨蛋舉行的2018四大洲花式滑冰錦標賽24日下午進行女單短曲項目，台灣地主選手林仁語冰上優雅身段吸睛。中央社記者張新偉攝 107年1月24日

（中央社記者李晉緯台北24日電）台灣滑冰女將林仁語今天在四大洲花滑賽女單短曲中，以51.14分排在第15名，她對自己今天的表現表示滿意，並期待在長曲持續有好表現，並突破個人最佳紀錄。



國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽今天起在台北小巨蛋登場，首日賽程包括冰舞、雙人、女子單人3項的短曲部分。



本次四大洲花滑賽是平昌冬季奧林匹克運動會前最後的大賽，吸引近20人（組）冬奧選手來台藉參賽暖身，台灣選手這次有女單的林仁語，和男單的曹志禕、湯銘恩代表地主出賽。



林仁語表示，她對自己今天的表現蠻滿意的，尤其曲目中第一個跳躍安排的3週勾手跳（Triple Lutz）是她這次最想表現的動作，能夠順利呈現出來她很開心。



對於在本次賽事接下來的目標，林仁語說：「當然是希望突破自己的最佳紀錄」，但她也提到，現階段她更重視的是比賽的過程和表演的品質，所以不會只專注在分數的高低上。



林仁語在短曲的最佳紀錄是在2016年的世錦賽獲得的57.50分，長曲最佳表現是2016年四大洲花滑賽拿下的107.73分，總分最好的成績是在2016年四大洲花滑賽取得的155.61分。



雙人短曲的比賽中，因北韓冬奧組合廉太鈺、金柱希亮相受到矚目，他們以總分65.25分排在第4，美國選手凱恩（Ashley Cain）與李杜克（Timothy Leduc）以總分66.76排名第一。



花式滑冰賽事按「短曲比賽」和「長曲決賽」的順序進行，計分時會綜合考量表現動作難度的「技術分」和呈現表演美感的「藝術分」，並以總分來做排名。1070124





2018四大洲花式滑冰錦標賽24日在台北小巨蛋展開各項賽程，美國雙人組合凱恩（Ashley Cain）（右）與李杜克（Timothy Leduc）（左）以66.76分在雙人短曲項目拿下第一名。中央社記者張新偉攝 107年1月24日