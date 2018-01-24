/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵

艾爾頓強想陪家人 最後巡演9月開唱

>rss

高育瑋開轟壓力釋放 合庫內野接班人選

發稿時間：2018/01/24 21:29

最新更新：2018/01/24 22:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 爆米花聯盟總冠軍賽24日持續開打，合作金庫棒球隊板凳球員高育瑋9局關鍵一轟，替球隊翻轉氣勢，扮演致勝英雄，讓他直呼：「壓力釋放。」中央社記者謝靜雯攝　107年1月24日爆米花聯盟總冠軍賽24日持續開打，合作金庫棒球隊板凳球員高育瑋9局關鍵一轟，替球隊翻轉氣勢，扮演致勝英雄，讓他直呼：「壓力釋放。」中央社記者謝靜雯攝　107年1月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）合作金庫棒球隊板凳球員高育瑋，是總教練許順益心中內野接班人選，今天爆米花聯盟總冠軍賽，9局關鍵一轟，替球隊翻轉氣勢，扮演致勝英雄，高育瑋直呼：「壓力釋放。」

高育瑋去年曾投入中華職棒選秀，但沒有獲得球隊青睞，從國訓隊退伍後加入合作金庫隊，是球隊新鮮人，許順益對高育瑋有很高期待，「要找到打守跑兼具的球員並不容易，高育瑋有打擊能力，守備上還需要再磨練」。

雖然還沒辦法擠上球隊先發，但高育瑋表示，在板凳時就會去觀察投手配球，今天比賽9局打擊機會，上場時沒有特別想什麼，只想著能夠上壘就可以對球隊有幫助，抓到滑球打成全壘打、一棒建功；高育瑋表示興富發後援投手吳忠威是台灣體育大學的學長，兩人曾同隊過，對彼此不陌生。

高育瑋屬於中長打型球員，爆米花例行賽沒有全壘打表現，上一次開轟為2016年甲組冬季巡迴賽，對於教練團的期待他則表示，自己守備上面還沒有這麼確實，是還需要再加強的地方；上一次扮演搶勝英雄已經是大學時期，高育瑋表示今天全壘打打出去後，「感覺壓力釋放」。1070124

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP