高育瑋開轟壓力釋放 合庫內野接班人選

爆米花聯盟總冠軍賽24日持續開打，合作金庫棒球隊板凳球員高育瑋9局關鍵一轟，替球隊翻轉氣勢，扮演致勝英雄，讓他直呼：「壓力釋放。」中央社記者謝靜雯攝 107年1月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）合作金庫棒球隊板凳球員高育瑋，是總教練許順益心中內野接班人選，今天爆米花聯盟總冠軍賽，9局關鍵一轟，替球隊翻轉氣勢，扮演致勝英雄，高育瑋直呼：「壓力釋放。」



高育瑋去年曾投入中華職棒選秀，但沒有獲得球隊青睞，從國訓隊退伍後加入合作金庫隊，是球隊新鮮人，許順益對高育瑋有很高期待，「要找到打守跑兼具的球員並不容易，高育瑋有打擊能力，守備上還需要再磨練」。



雖然還沒辦法擠上球隊先發，但高育瑋表示，在板凳時就會去觀察投手配球，今天比賽9局打擊機會，上場時沒有特別想什麼，只想著能夠上壘就可以對球隊有幫助，抓到滑球打成全壘打、一棒建功；高育瑋表示興富發後援投手吳忠威是台灣體育大學的學長，兩人曾同隊過，對彼此不陌生。



高育瑋屬於中長打型球員，爆米花例行賽沒有全壘打表現，上一次開轟為2016年甲組冬季巡迴賽，對於教練團的期待他則表示，自己守備上面還沒有這麼確實，是還需要再加強的地方；上一次扮演搶勝英雄已經是大學時期，高育瑋表示今天全壘打打出去後，「感覺壓力釋放」。1070124