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控體操隊狼醫性侵毀一生 她們勇揭創傷

發稿時間：2018/01/25 10:29

最新更新：2018/01/25 11:52

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美國體操代表隊前隊醫納沙24日遭密西根州法院判處175年刑期，為他假裝醫療卻性侵眾多年輕女孩付出代價。（法新社提供）美國體操代表隊前隊醫納沙24日遭密西根州法院判處175年刑期，為他假裝醫療卻性侵眾多年輕女孩付出代價。（法新社提供）

（中央社密西根州蘭辛24日綜合外電報導）美國體操代表隊前隊醫納沙被控犯下一連串性侵案，今天遭密西根州法院判處長達175年徒刑。過去一週有眾多女性在宣判聽證庭上指證歷歷，以下是若干最撼動人心的證詞。

●小女孩會長大

曾擔任納沙（Larry Nassar）家保母的史蒂芬斯（Kyle Stephens）在一片寂靜的法庭上，陳述自己在6歲到12歲這段期間如何遭納沙侵犯。

史蒂芬斯也認為，她的父親最終走上自殺一途，是因為自責曾為納沙辯護。

她對納沙說：「也許你現在才知道，小女孩不會永遠長不大，她們會長成堅強的女性，回過頭來摧毀你的世界。」

●我以為我會死

美國奧運體操女將馬羅尼（McKayla Maroney）訴說自己遭納沙性虐後留下的「傷痕」，她說，在東京之旅期間，納沙給她服用安眠藥，她醒來後發現納沙正在對她上下其手。當年她15歲。

馬羅尼說：「那天晚上，我以為自己會死。他濫用我的信任，虐待我的身體，並在我的精神上留下可能永難撫平的傷痕。對我親愛的家人來說，他的行為變成一種可怕且不應該存在的罪惡感包袱。」

●你什麼也不是

美國奧運體操金牌「超級5姝」（Fierce Five）之一的23歲選手芮斯曼（Aly Raisman）說：「賴瑞（納沙），你現在明白了，你在這麼長一段時間裡狠心侵犯過的這群女性，現在成了一鼓力量，而你什麼也不是。」

她說：「情況已經不同了，我們在這裡，我們為自己發聲，我們不會退縮。」

芮斯曼說：「你已經曉得自己即將前往一個無法再傷害任何人的地方。但我在這裡告訴你，在徹底根除你對這項運動的影響力前，就像癌症一樣，我不會停手。」

●願你被罪惡感壓垮

率先公開納沙惡行的前體操選手丹荷蘭德（Rachael Denhollander）說，她15歲時遭納沙性侵，還說「他侵犯我時，我母親也在房裡」。

她說：「當時，我安慰自己一定沒事，因為在我身邊的都是我能信任的成年人。」

丹荷蘭德說：「我祈禱你的精神會被罪惡感壓垮。」

●死後會遇到我爸爸

李文斯頓（Taylor Livingston）作證說，她13歲看診時首度遭納沙侵犯，當時身患絕症的父親就坐在房間的另一端，不曉得究竟發生什麼事。

她說：「他過世前，並不曉得我被這個男子侵犯。」

李文斯頓對納沙說：「你死後會下地獄。但在那之前，你會先見到我父親，現在，他已經知道你究竟做了什麼。到了那個時候，你將飽受磨難。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070125

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