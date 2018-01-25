皇馬意外敗給小老弟 國王盃慘遭淘汰

（中央社馬德里24日綜合外電報導）西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里今天在國王盃（Copa del Rey）8強慘遭鄰家小老弟萊加內斯淘汰出局，「銀河戰艦」陰溝翻船，更加深了球隊近來瀰漫的危機感。



法新社報導，皇馬（Real Madrid）今天在主場伯納烏（Bernabeu）以1比2輸掉8強賽第2戰，雖然第1戰皇馬1比0贏球，但兩戰加總總分2比2平手，萊加內斯（Leganes）靠著客場進球較多一方勝出的規則晉級。



埃拉索（Javi Eraso）第32分鐘的進球讓萊加內斯先馳得點，皇馬雖在第47分鐘靠本澤馬（Karim Benzema）扳平，但巴西籍射腳畢雷斯（Gabriel Pires）8分鐘後隨即以強勁的頭槌破網還以顏色，萊加內斯重新取得領先，直到比賽結束。



這對席丹（Zinedine Zidane）領軍的皇馬而言，無疑是更抬不起頭來的一晚。皇馬先前挺進歐洲冠軍聯賽（Champions League）16強，即將在3週後迎戰法甲勁旅巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain），但在西甲（La Liga）爭冠之路上，仍遙遙落後宿敵巴塞隆納（Barcelona）19積分。



皇馬週末7比1血洗拉科魯尼亞（Deportivo La Coruna）之後，大將C羅（Cristiano Ronaldo）和貝爾（Gareth Bale）此役休陣，儘管如此，要對付西甲排名13的萊加內斯，就算只派二線球員上場，其實也該贏到有剩了。



但皇馬此役表現死氣沉沉，主場球迷看得火氣全來，中場休息時，還用滿場的噓聲表達不滿。



相較之下，預算僅4500萬歐元的萊加內斯，和有6億7500萬歐元掌控的皇馬身價雖然差了一大截，卻踢出一場好球，儘管到了球賽尾聲、已無路可退的情況下仍不放棄，終於創下隊史首次挺進國王盃4強的好成績。



席丹賽後一肩扛起輸球責任。



最近才延長教練約到2020年的席丹表示：「我要為一切負責，是我的失敗。」



法國籍的席丹表示，這是他當教頭以來最糟的一夜：「這是很合理的結果，對手表現出色，而我們沒有。」



「打擊很大，我們第一戰踢出應有水準，沒人料到最後會是這樣，尤其是我。但這就是足球。」



「我是總教練，我選出這支陣容，而我在很多方面犯了錯。要找出解決方法的應該是我。我會繼續奮戰，克盡職守，努力去找球隊需要什麼。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1070125