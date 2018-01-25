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NBA新秀對抗 明日之星挑戰賽名單出爐

發稿時間：2018/01/25 10:59

最新更新：2018/01/25 10:59

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人年輕雙雄西蒙斯（Ben Simmons）和恩比德（Joel Embiid），今天入選2月明星賽週末的明日之星挑戰賽。

法新社報導，喀麥隆的恩比德早已在明星賽先發名單上，如今入選為一、二年級生舉行的明日之星挑戰賽，有望與澳洲的西蒙斯一起在世界隊出戰美國隊。

他們的76人隊友、克羅埃西亞籍的沙瑞奇（Dario Saric）也中選。

沙瑞奇去年以菜鳥之姿打明日之星挑戰賽，貢獻17分。他表示很高興再度出戰。

沙瑞奇說：「很榮幸參與明星賽週末這類的活動。」「我能說什麼呢？我就是很開心。」

世界隊的名單上，還有沙加緬度國王的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）與希爾德（Buddy Hield）、曼菲斯灰熊的布魯克斯（Dillon Brooks）、芝加哥公牛的馬卡南（Lauri Markkanen）、丹佛金塊的莫瑞（Jamal Murray）、紐約尼克的尼利基納（Frank Ntilikina）及印第安納溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

至於美國隊，洛杉磯湖人可謂勢力龐大，隊上的「球哥」波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）和殷格拉姆（Brandon Ingram）都入選。

美國隊還有密爾瓦基公鹿的布洛格登（Malcolm Brogdon）、 波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、亞特蘭大老鷹的柯林斯（John Collins）、公牛的鄧恩（Kris Dunn）、猶他爵士的密契爾（Donovan Mitchell）、達拉斯獨行俠的史密斯（Dennis Smith Jr.）及塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

明日之星挑戰賽將於2月16日登場。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070125

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