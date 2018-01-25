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桃園璞園主場週 市府號召籃球迷入場

發稿時間：2018/01/25 11:05

最新更新：2018/01/25 15:45

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SBL超級籃球聯賽桃園璞園主場週25日晚間在桃園巨蛋開打，為了不掃球迷興致，24日緊急開會決定2樓座位區開放飲食，但不能帶酒類、玻璃瓶類入內，1樓座位區因為是易髒的毛絨布座椅，僅開放飲水。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月25日SBL超級籃球聯賽桃園璞園主場週25日晚間在桃園巨蛋開打，為了不掃球迷興致，24日緊急開會決定2樓座位區開放飲食，但不能帶酒類、玻璃瓶類入內，1樓座位區因為是易髒的毛絨布座椅，僅開放飲水。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）SBL超級籃球聯賽桃園璞園主場週今晚在桃園巨蛋開打，學生憑證或身著制服，市民持桃園市民卡，今明兩天都可免費換票入場，可愛的ㄚ桃、園哥將帶著LamiGirls現身為璞園加油。

桃園市長鄭文燦受訪表示，第15季SBL超級籃球聯賽，市民期待已久的桃園璞園主場週，今天起至28日在桃園巨蛋開打。為了展現桃園挺璞園的決心，市政府號召市民入場看球賽。球迷憑球票並購買紀念T恤，還有機會抽中轎車、機票等大獎。

鄭文燦表示，今明兩天，學生穿制服或憑學生證，桃園市民本人持市民卡，就能免費換票入場。主場週期間，只要憑今年1月份的發票20張，或Lamigo桃猿球迷本人持金猿卡（1卡換2張）、狀猿卡（1卡換1張），都能免費換票進入2樓座位區，票券換完為止。

至於前陣子因應台北世大運舉辦，花費新台幣1億4000萬元整修桃園巨蛋原本是禁止飲食，鄭文燦指出，為了不掃球迷興致，昨天緊急開會決定2樓座位區開放飲食，但不能帶酒類、玻璃瓶類入內，1樓座位區因為是易髒的毛絨布座椅，僅開放飲水，希望球迷發揮公德心。

桃園市政府這次和中華民國籃球協會合作，在桃園巨蛋舉辦的賽事，除25日至28日、2月1日至4日、3月1日至4日的例行賽，還有2月10日的「紅白明星對抗賽」、3月31日至4月5日的季後賽首輪，共17天33場次。1070125

SBL超級籃球聯賽桃園璞園主場週25日晚間在桃園巨蛋開打，學生憑證或身著制服，市民持桃園市民卡，25、26日可免費換票入場。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月25日SBL超級籃球聯賽桃園璞園主場週25日晚間在桃園巨蛋開打，學生憑證或身著制服，市民持桃園市民卡，25、26日可免費換票入場。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月25日
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