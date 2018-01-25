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不怕尬南韓眼鏡哥 費德瑞：樂見新秀出頭

發稿時間：2018/01/25 14:14

最新更新：2018/01/25 14:30

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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）瑞士老將「費爸」費德瑞明天將在澳洲網球公開賽與南韓新秀「眼鏡哥」鄭泫交手，爭奪男單決賽門票。對於今年澳網頻爆冷，他表示很高興看見年輕選手出頭。

法新社報導，今年球季第一場大滿貫賽不乏後起之秀，除了鄭泫（Chung Hyeon），還有新「英國希望」艾德門（Kyle Edmund），兩人各以令人驚豔的表現爆冷撂倒網壇頂尖好手，生涯第一次打進澳網4強。

21歲的鄭泫日前驚奇扳倒澳網男單6冠王喬科維奇（Novak Djokovic）；而23歲的艾德門也強勢將排名第3的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）橫掃出局。

對於即將與鄭泫交手，19座大滿貫冠軍得主費德瑞（Roger Federer）滿懷期待，也樂見網壇後浪推前浪的趨勢。

36歲的費爸說：「我覺得這是很棒的事。他們應該抓緊機會出頭。」

「不是年年都能見到這情況。我們喜歡場上的競爭對槓，不時出現新面孔很棒，當然更有益網壇。」

尋求澳網第6冠的費爸表示，他很期待和鄭泫交手，「他和喬科維奇打的那場，表現非常出色」。

他說：「我知道喬科維奇或許沒完全發揮實力，但他的確也奮戰到最後一刻，要打敗他算是網壇一大難事。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070125

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