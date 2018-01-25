夜市囝仔曾俊欣 澳網青少男單進4強

（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣青少年網球好手、「夜市囝仔」曾俊欣，今天在澳洲網球公開賽青少年男單8強，以2比6、6比3、6比2，擊敗大會頭號種子、俄羅斯的史卡托夫，晉級4強。



年僅16歲的曾俊欣，父母都在永和樂華夜市擺攤，2015年他在Les Petits As （Small champions）少年網球賽勇奪男單冠軍，是33年賽史贏得此一榮銜的亞洲第一人，因而打出名號。今天他在澳洲網球公開賽男單挺進4強，只差一步就能追平台灣前青少年世界球王、楊宗樺在2008年締造的澳網青少年男單最佳參賽紀錄。



楊宗樺於2008年在澳網青少年單、雙打都晉級決賽，最後男單銀恨居次，雙打則笑捧金盃，澳網結束後他攀上青少年世界球王寶座，此外他還在2008年法網青少年男單奪冠，2008溫網男雙稱王，是台灣網壇青少年多項紀錄保持人。



曾俊欣今首盤3度被對手破發，先以2比6早早棄守，次盤開始他火力加溫，在第6、8局兩度成功破發，以6比3扳回一城。



決勝盤前兩局雙方以1比1打平，接下來曾俊欣連續在第3、5局成功破發，取得4比1大幅領先，隨後他在第6局意外遭對手破發得逞，所幸第7局再次破發，最終以6比2輕鬆拿下。



曾俊欣贏球後，下一輪對手將是英國小將麥克修（Aidan Mchugh），兩人去年11月才在墨西哥青少年網賽4強交手，當時曾俊欣以直落二擊敗對手挺進決賽。1070125