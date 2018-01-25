梁恩碩一日兩戰 進澳網青少女雙決賽

（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣網球小將梁恩碩今天和中國女將王欣瑜聯手，在澳洲網球公開賽青少年組女雙4強，以4比6、6比3、1比0（7）擊敗日本的內藤祐希與佐藤內帆，挺進決賽。



梁恩碩與王欣瑜在這次澳洲網球公開賽青少女名列頭號種子，兩人今天都是一日兩戰，上午梁恩碩在青少女單打8強，力拼3盤後才以6比4、4比6、6比3艱苦擊退中國小將王曦雨、拿下4強門票；王欣瑜也同樣歷經3盤苦戰才艱辛脫困，兩人單、雙打雙線作戰，體力不受影響，下午再歷時1小時25分鐘、3盤苦戰，有驚無險拿下冠軍賽門票。



此外台灣青少年男單好手、「夜市囝仔」曾俊欣，也在男單8強以2比6、6比3、6比2，擊敗大會頭號種子、俄羅斯的史卡托夫（Timofey Skatov），晉級4強。



今天青少女雙打首盤，梁恩碩與王欣瑜的「梁王配」，前8局與對手各破1次發球局，以4比4打平，不過第9局兩人不慎遭對手破發，先以4比6棄守。



次盤「梁王配」重整旗鼓，前4局就2度成功破發，且一路領先，以6比3還以顏色，也把盤數追成1比1平。



決勝盤超級搶10，「梁王配」開局連拿3分取得領先，不過對手在比賽尾盤將比分追至7比8微幅落後，好在「梁王配」臨危不亂、最後再連添2分，以10比7淘汰對手，並拿下決賽門票。1070125