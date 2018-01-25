/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票管中閔水底情深Tizzy Bac

川普支持強勢美元 美元聞聲止跌勁揚

>rss

陳金鋒指導小球員 談子女不設限發展

發稿時間：2018/01/25 18:26

最新更新：2018/01/25 20:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
富邦盃少棒交流營25日登場，「台灣巨砲」陳金鋒（前排右2）率領富邦悍將林瑋恩（前排左起）、林羿豪、林旺衛（前排右1）指導國內少棒球員。中央社記者黃巧雯攝　107年1月25日富邦盃少棒交流營25日登場，「台灣巨砲」陳金鋒（前排右2）率領富邦悍將林瑋恩（前排左起）、林羿豪、林旺衛（前排右1）指導國內少棒球員。中央社記者黃巧雯攝　107年1月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）「台灣巨砲」陳金鋒為台灣棒球代表人物，談到未來是否讓兒女打球，陳金鋒今天說，不會設限兒女要做什麼事，只要有興趣都可以。

富邦盃少棒交流營今天登場，陳金鋒率領富邦悍將林羿豪、林旺衛、林瑋恩指導國內少棒球員。

由於球員都還在念小學，陳金鋒表示，先有興趣最重要，透過快樂打球，產生興趣，後續才有繼續打球的動力。

回憶起小時候打棒球，林羿豪指出，小時候打球很痛苦，「每次出去比賽，第一場就回家，都還沒開心到就結束了」。

儘管從國小就開始打球，林瑋恩的棒球路曾中斷2年。林瑋恩透露，由於學業不錯，原先家人希望他能好好唸書，但因為他真的很喜歡棒球，國三時又轉學到有棒球隊的學校念書。

談到未來是否會讓子女打球，陳金鋒表示，不會設限兒女要做什麼事情，他們有興趣都可以。

難得有機會擔任教練，指導少棒球員，林旺衛、林瑋恩直呼，當教練真的不是簡單的事。

林瑋恩表示，好球員不一定是好教練，教練對於球員的指導，不只是技術方面，還有心態，「當教練真的是一門學問」。

不過，林旺衛和林瑋恩都稱讚，現在小球員基本動作都很扎實，因此僅提醒一些基本觀念。1070125

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP