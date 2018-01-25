陳金鋒指導小球員 談子女不設限發展

富邦盃少棒交流營25日登場，「台灣巨砲」陳金鋒（前排右2）率領富邦悍將林瑋恩（前排左起）、林羿豪、林旺衛（前排右1）指導國內少棒球員。中央社記者黃巧雯攝 107年1月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）「台灣巨砲」陳金鋒為台灣棒球代表人物，談到未來是否讓兒女打球，陳金鋒今天說，不會設限兒女要做什麼事，只要有興趣都可以。



富邦盃少棒交流營今天登場，陳金鋒率領富邦悍將林羿豪、林旺衛、林瑋恩指導國內少棒球員。



由於球員都還在念小學，陳金鋒表示，先有興趣最重要，透過快樂打球，產生興趣，後續才有繼續打球的動力。



回憶起小時候打棒球，林羿豪指出，小時候打球很痛苦，「每次出去比賽，第一場就回家，都還沒開心到就結束了」。



儘管從國小就開始打球，林瑋恩的棒球路曾中斷2年。林瑋恩透露，由於學業不錯，原先家人希望他能好好唸書，但因為他真的很喜歡棒球，國三時又轉學到有棒球隊的學校念書。



談到未來是否會讓子女打球，陳金鋒表示，不會設限兒女要做什麼事情，他們有興趣都可以。



難得有機會擔任教練，指導少棒球員，林旺衛、林瑋恩直呼，當教練真的不是簡單的事。



林瑋恩表示，好球員不一定是好教練，教練對於球員的指導，不只是技術方面，還有心態，「當教練真的是一門學問」。



不過，林旺衛和林瑋恩都稱讚，現在小球員基本動作都很扎實，因此僅提醒一些基本觀念。1070125