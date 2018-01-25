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中租斥資上億建場館 盼成羽球國手搖籃

發稿時間：2018/01/25 18:37

最新更新：2018/01/25 21:14

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中租企業斥資上億元、耗時兩年打造，使用面積達600坪、兩層樓高的「中租陽光活力館」（圖），25日落成啟用。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日中租企業斥資上億元、耗時兩年打造，使用面積達600坪、兩層樓高的「中租陽光活力館」（圖），25日落成啟用。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日

（中央社記者李晉緯台北25日電）中租企業斥資上億元打造的「中租陽光活力館」今天落成啟用，中租基金會董事長辜周靖華在致詞時說，期許這個場館未來能孕育代表台灣前進奧運的明日之星。

耗時兩年打造的中租陽光活力館落成，啟用典禮邀請教育部體育署署長林德福、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、中華民國羽球協會理事長張國祚，與中租企業總裁辜仲立、辜周靖華夫婦共同剪綵。

zoom in 中租基金會董事長辜周靖華（右）25日出席「中租陽光活力館」啟用典禮，她致詞時說，期許這個場館未來能孕育代表台灣前進奧運的明日之星。左為中租企業總裁辜仲立。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日中租基金會董事長辜周靖華（右）25日出席「中租陽光活力館」啟用典禮，她致詞時說，期許這個場館未來能孕育代表台灣前進奧運的明日之星。左為中租企業總裁辜仲立。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日

辜周靖華表示，中租陽光活力館從規劃階段開始，就非常講究一切細節，包括地板、天花板、燈光等都全力符合國際標準，最終目標是希望將國內優秀的羽球選手推進奧運。

中租企業羽球隊教練楊鈞翔表示，當初規劃中租陽光活力館，就是希望能在這裡出現下一個周天成、戴資穎。

楊鈞翔提到，中租雖然是新球隊，但在這段時間努力下，國內最好的青少年選手幾乎都在中租，經過一段時間的細心栽培，也看到一些明日之星逐漸冒出頭。

位於北市天母地區的中租陽光活力館使用面積達600坪，供中租企業羽球隊隊員使用，2樓為4面標準羽球場，1樓則有重量訓練室、視聽區、餐飲區、寢室等。

中租企業羽球隊因辜仲立、辜周靖華夫婦熱愛羽球，於2015年籌劃、設立，目前簽約選手有36人，其中15人為甲組球員。1070125

中租企業斥資上億元、耗時兩年打造的「中租陽光活力館」25日落成啟用。圖為2樓羽球場。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日中租企業斥資上億元、耗時兩年打造的「中租陽光活力館」25日落成啟用。圖為2樓羽球場。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日
中租企業耗時兩年打造的「中租陽光活力館」，一樓設有重量訓練室（圖）供中租企業羽隊隊員使用。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日中租企業耗時兩年打造的「中租陽光活力館」，一樓設有重量訓練室（圖）供中租企業羽隊隊員使用。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日
中租企業斥資上億元打造的「中租陽光活力館」，供中租企業羽球隊員使用，25日落成啟用。圖為位於一樓的寢室。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日中租企業斥資上億元打造的「中租陽光活力館」，供中租企業羽球隊員使用，25日落成啟用。圖為位於一樓的寢室。中央社記者李晉緯攝　107年1月25日
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