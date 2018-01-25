遲到10年 陳葦綾奧運金牌終到手

台灣舉重名將陳葦綾（左）與盧映錡（右）25日在台北凱薩飯店，從國際奧會執委吳經國手中，接過遞補的北京奧運金、銀牌，兩人總算拿到遲來的奧運獎牌。中央社記者龍柏安攝 107年1月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣舉重名將陳葦綾今天從國際奧會執委吳經國手中，接過遲到10年奧運金牌。她笑說，北京奧運時，她因狀況不佳，為了拐氣，挺舉前臨時換上幸運衣，不料竟連獎牌成色都換了。



陳葦綾在2008年北京奧運女子48公斤量級，以抓舉84公斤、挺舉112公斤、總和196公斤鍍銅，不過中國名將陳燮霞與土耳其女將奧茲康（Sibel Ozkan），雙雙被驗出使用禁藥，因此奧運獎牌被追討繳回，陳葦綾遞補成金牌，今天中華奧會在台北凱薩飯店，頒發她與盧映錡兩人遞補的奧運金牌與銀牌。



回憶10年前奧運舞台上的場景，陳葦綾坦言，當時在後台熱身狀況不錯，但當選手唱名結束後，她再抓槓鈴感覺手感盡失，她在抓舉的表現不如預期，挺舉前她趕緊換上比賽服裡的T恤，她說：「這件衣服是我的幸運服，比賽、訓練我都會帶著或穿著它，現在看起來還真的有Lucky。」



陳葦綾也坦言，已退休的她，還能站上頒獎台，讓她有種重返舞台的感覺。目前在國立體育大學擔任舉重教練的她，希望能幫台灣培育更多人才，她說：「我不敢說要培養出下一個奧運金牌，至少也要把選手送進國家隊裡，這樣我們的技術和知識才能傳承下去。」



陳葦綾的奧運金牌，也是台灣史上的第5面奧運金牌。2004年雅典奧運，朱木炎與陳詩欣在男、女跆拳道第一量級摘下兩面金牌；許淑淨在倫敦奧運女子舉重53公斤級原本拿下銀牌，但摘金的哈薩克選手藥檢未過，許淑淨遞補金牌。另外，許淑淨在里約奧運女子舉重53公斤級，再度拿下金牌。1070125