奧運銀牌入手 盧映錡坦言少了興奮感

台灣舉重名將陳葦綾（左）與盧映錡（右）25日在台北凱薩飯店，從國際奧會執委吳經國手中，接過遞補的北京奧運金、銀牌，兩人總算拿到遲來的奧運獎牌。中央社記者龍柏安攝 107年1月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）2008北京奧運舉重銅牌女將盧映錡，今天在台北凱薩飯店，從國際奧會執行委員吳經國手中，接過遞補的北京奧運銀牌。她表示，因為事隔太久，已經沒有當初得牌時的興奮感。



盧映錡是2008北京奧運女子63公斤量級銅牌得主，當年她以抓舉104公斤、挺舉127公斤、總和231公斤奪銅，國際奧會（IOC）在2016年11月宣布京奧銀牌得主、哈薩克女將涅克拉索瓦（Irina Nekrassova）禁藥呈陽性反應，因此剝奪她奧運銀牌的資格，盧映錡也獲遞補銀牌。



奧運結束後，盧映錡回到家鄉屏東，並在屏東的來義高中擔任舉重教練。她表示，她們學校幾乎全是原住民，資訊相對封閉，很多學生根本不知道她的來歷，還問她參加過什麼國際賽，她回答自己是奧運「銅牌」得主，學生不但不相信，還嗆她：「我們以後要拿金牌。」讓她哭笑不得。



盧映錡表示，學生們雖然臭屁，她卻覺得是好事，「至少她們有動力和目標。」她並透露，選手都是原住民，因此先天條件非常出色，她選擇在基層繼續努力，就是希望幫台灣舉重培育更多的未來之星。



盧映錡的銀牌是台灣史上的第7面奧運銀牌，楊傳廣在1960年羅馬奧運的田徑十項摘銀，中華成棒隊1992年巴塞隆納奧運也奪銀，另外，陳靜在1996年亞特蘭大奧運桌球女單、舉重女將黎鋒英在2000年雪梨奧運、跆拳道好手黃志雄與男子射箭隊團體賽在雅典奧運，也都拿下銀牌。1070125