富邦盃少棒賽 八強隊伍26日開打

富邦盃少棒邀請賽八強隊伍25日出爐，包括台東豐田、桃園龜山、桃園中平、桃園仁善、北市東園、高市中正、高市復興及台南協進，26日將展開八強賽。中央社記者黃巧雯攝 107年1月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）富邦盃少棒邀請賽八強隊伍今天出爐，高市中正、台東豐田、桃園龜山、桃園中平全勝晉級，桃園仁善、北市東園、高市復興及台南協進也取得八強賽門票，明天將展開激烈廝殺。



富邦盃少棒邀請賽賽程進入第3天，備受矚目的上屆冠軍隊伍桃園龜山今天迎戰彰化東山，一局上第一棒潘詳淯率先轟出陽春砲打開士氣，這是潘詳淯本屆比賽首轟外，也是他本學年度的第11支全壘打。



潘詳淯今天4打數3安打，包括1發全壘打，3分打點進帳，終場龜山就以5比0，順利搶下三連勝，與高市中正、台東豐田、桃園中平同樣是全勝晉級八強。



龜山總教練干易哲表示，富邦盃是他們今年第一場以世界少棒錦標賽（LLB）賽制為標準的比賽，因壘間距離較短，球員需要一點時間適應。



不過干易哲認為，今天投手的節奏都掌握得不錯，可惜打擊的運氣較差、都打到對方的守備位置，但前六棒的表現都很好，接下來目標將放在冠軍賽。



另4支晉級八強隊伍為桃園仁善、北市東園、高市復興以及台南協進，明天將展開八強賽，高市復興八強賽將先遭遇到棘手的桃園龜山。1070125