/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票管中閔水底情深Tizzy Bac

川普支持強勢美元 美元聞聲止跌勁揚

>rss

四大洲花滑賽 曹志禕短曲獲生涯最高分

發稿時間：2018/01/25 21:09

最新更新：2018/01/25 22:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
在台北小巨蛋舉行的2018四大洲花式滑冰錦標賽25日進行男子單人短曲賽程，台灣男子單人選手曹志禕（圖）拿下72.57分，寫下生涯新高。中央社記者張新偉攝　107年1月25日在台北小巨蛋舉行的2018四大洲花式滑冰錦標賽25日進行男子單人短曲賽程，台灣男子單人選手曹志禕（圖）拿下72.57分，寫下生涯新高。中央社記者張新偉攝　107年1月25日

（中央社記者李晉緯台北25日電）台灣滑冰選手曹志禕今天在台北小巨蛋進行的四大洲花式滑冰錦標賽男單短曲，靠著演繹新曲目的精彩演出，取得72.57分的生涯新高，完成表演後他激動得拍了冰面，差點落下眼淚。

曹志禕今天在短曲選用法國1970年代著名抒情歌手拉瑪（Serge Lama ）的成名曲「我病了」（Je suis malade），這是他首次在比賽中呈現這個新的曲目，在完整呈現表演後，他激動得拍了一下冰面，對此他說：「能在短曲做到這些動作真的很不可思議，當下眼淚差點流下來。」

今天的短曲表演中，曹志禕獲得38.51分的技術分、34.06分的表演分，總分72.57分打破他個人2017年在斯洛伐克的挑戰系列賽（2017–18 ISU Challenger Series Ondrej Nepela Trophy）中獲得63.53分的生涯最佳紀錄，在短曲排在第14名，對此他說：「這是我在短曲難度最高，卻表現最好的一次，所以我很滿意。」

談到自己的表現，曹志禕認為，隨著比賽經驗的累積，他也變得比較有自信，上季的世界錦標賽開始調高技術難度，經過一段時間的適應，今天終於能完整完成全部的表演。

至於表演的部分，曹志禕說：「是音樂帶動了我的情緒」，他提到自己不善詮釋爵士或比較活潑的音樂，因此這次可說選對了音樂，「畢竟我第一次聽就覺得很適合」。

花式滑冰賽事按「短曲比賽」和「長曲決賽」的順序進行，不論短曲、長曲，計分時會有表現動作難度的「技術分」，和呈現表演美感的「藝術分」兩個分數，排名則以技術分、藝術分相加的總分做排序基礎。1070125

2018四大洲花式滑冰錦標賽25日在台北小巨蛋進行男子單人短曲賽程，台灣男子單人選手曹志禕（圖）展現精湛冰上技巧，取得72.57分的生涯新高。中央社記者張新偉攝　107年1月25日2018四大洲花式滑冰錦標賽25日在台北小巨蛋進行男子單人短曲賽程，台灣男子單人選手曹志禕（圖）展現精湛冰上技巧，取得72.57分的生涯新高。中央社記者張新偉攝　107年1月25日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP