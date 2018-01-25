四大洲花滑賽 曹志禕短曲獲生涯最高分

在台北小巨蛋舉行的2018四大洲花式滑冰錦標賽25日進行男子單人短曲賽程，台灣男子單人選手曹志禕（圖）拿下72.57分，寫下生涯新高。中央社記者張新偉攝 107年1月25日

（中央社記者李晉緯台北25日電）台灣滑冰選手曹志禕今天在台北小巨蛋進行的四大洲花式滑冰錦標賽男單短曲，靠著演繹新曲目的精彩演出，取得72.57分的生涯新高，完成表演後他激動得拍了冰面，差點落下眼淚。



曹志禕今天在短曲選用法國1970年代著名抒情歌手拉瑪（Serge Lama ）的成名曲「我病了」（Je suis malade），這是他首次在比賽中呈現這個新的曲目，在完整呈現表演後，他激動得拍了一下冰面，對此他說：「能在短曲做到這些動作真的很不可思議，當下眼淚差點流下來。」



今天的短曲表演中，曹志禕獲得38.51分的技術分、34.06分的表演分，總分72.57分打破他個人2017年在斯洛伐克的挑戰系列賽（2017–18 ISU Challenger Series Ondrej Nepela Trophy）中獲得63.53分的生涯最佳紀錄，在短曲排在第14名，對此他說：「這是我在短曲難度最高，卻表現最好的一次，所以我很滿意。」



談到自己的表現，曹志禕認為，隨著比賽經驗的累積，他也變得比較有自信，上季的世界錦標賽開始調高技術難度，經過一段時間的適應，今天終於能完整完成全部的表演。



至於表演的部分，曹志禕說：「是音樂帶動了我的情緒」，他提到自己不善詮釋爵士或比較活潑的音樂，因此這次可說選對了音樂，「畢竟我第一次聽就覺得很適合」。



花式滑冰賽事按「短曲比賽」和「長曲決賽」的順序進行，不論短曲、長曲，計分時會有表現動作難度的「技術分」，和呈現表演美感的「藝術分」兩個分數，排名則以技術分、藝術分相加的總分做排序基礎。1070125



