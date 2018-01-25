印尼羽球賽 周天成戴資穎晉8強

台灣「羽球一哥」周天成25日在印尼羽球大師賽以直落二擊敗法國選手利弗德斯（Brice Leverdez），晉級8強。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月25日

（中央社記者周永捷雅加達25日專電）台灣「羽球一哥」周天成今天在「印尼羽球大師賽」以直落二擊敗法國選手利弗德斯，晉級8強。世界球后戴資穎稍早擊敗同樣來自台灣的選手李佳馨，晉級8強。



周天成今天在印尼羽球大師賽對上法國選手利弗德斯（Brice Leverdez）。第一局，兩人比分拉鋸，不過15分平手後，周天成一鼓作氣連下5分，以21比16先馳得點。



第二局，周天成一開局就持續領先，雖然中間一度被超前2分，但他穩住陣腳後，又連拿5分，以21比17奪勝。



周天成過去與利弗德斯對戰1勝8負，居劣勢。這次是周天成生涯首度以直落二擊敗利弗德斯。



周天成明天將對上丹麥選手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），爭取4強門票。



另一方面，戴資穎今天稍早在女單16強賽中對上自家選手李佳馨，這是兩人生涯首度交手。



戴資穎在第一局一路領先，以21比14勝出。第二局開賽，戴資穎拉出7比1領先，很快取得11比6的優勢，再以21比13拿下第二局，晉級8強。



戴資穎明天將對戰南韓強將成池鉉。



此外，台灣男雙選手陳宏麟、王齊麟以及楊博涵、盧敬堯今天也勝出，晉級8強。



2018年印尼羽球大師賽（DAIHATSU Indonesia Masters 2018）23日在雅加達展開6天的賽程，總獎金達35萬美元。1070125



