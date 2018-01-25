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戴維斯關鍵一擊 璞園險勝台啤

發稿時間：2018/01/25 22:52

最新更新：2018/01/25 22:52

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（中央社記者龍柏安台北25日電）璞園建築今天差點浪費18分領先，靠著洋將戴維斯在第4節最後10.8秒，弧頂內一大步飆進超前中距離，率隊63比61擊敗台灣啤酒，並賞給對手本季最長的4連敗，

璞園開局靠著混血射手簡浩單節獨拿12分，單節拉出一波20比7的攻勢，第2節最多領先達18分，下半場台啤進攻回溫，第4節兩度將比分追平。

全場獨拿13分、15籃板的戴維斯（Quincy Davis），在第4節投進超前分後，台啤最後一擊交給新洋將賀夫（Herve Lamizana）處理，他轉身閃過防守者後上籃沒進，裁判也沒響哨，時間只剩最後3.5秒，幾乎宣判台啤死刑。

不料璞園邊線發球竟發生失誤，控衛陳堅恩一時手滑，球打到他的大腿出界，台啤重新擁有球權，時間只剩2秒。

可惜台啤射手黃聰翰3分外線勉強出手，被簡浩蓋了一個火鍋，璞園後衛彭俊諺成功抓到防守籃板，比賽宣告結束。

璞園簡浩3分球9投5中，轟下全場最高的21分，陳堅恩也拿下15分、8籃板；台啤則以黃聰翰的15分最高，洋將賀夫則僅拿下8分、6籃板，還發生3次失誤。

璞園贏球後，戰績以11勝8負排名聯盟第2，距聯盟龍頭裕隆納智捷僅有0.5場勝差，而吞敗的台啤則以6勝13負，排名持續探底。

本週SBL移師桃園巨蛋，首役富邦勇士靠著上週最佳球員張宗憲領軍，全場轟下21分帶領，以90比71輕取金門酒廠，拉出本季最長的3連勝，戰績以10勝8負暫居第3，金酒則以7勝11負排名第6。1070125

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