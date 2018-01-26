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龜山富邦盃8強止步　首度輸給國內球隊

發稿時間：2018/01/26 10:50

最新更新：2018/01/26 12:36

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富邦盃少棒邀請賽，強隊桃園市龜山與高雄市復興碰頭，龜山打擊沒能發揮，終場以0比2吞敗意外8強止步；龜山總教練李政達（右）表示，輸球不是壞事，希望他們以後練球態度上可以更積極。中央社記者謝靜雯攝 107年1月26日富邦盃少棒邀請賽，強隊桃園市龜山與高雄市復興碰頭，龜山打擊沒能發揮，終場以0比2吞敗意外8強止步；龜山總教練李政達（右）表示，輸球不是壞事，希望他們以後練球態度上可以更積極。中央社記者謝靜雯攝 107年1月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）富邦盃少棒邀請賽，強隊桃園市龜山與高雄市復興碰頭，龜山打擊沒能發揮，終場以0比2吞敗8強止步。龜山總教練李政達說，這是此批選手首次輸給國內球隊，「球員們太大意了」。

龜山是國內少棒強權，也是少數能一口氣排出6名先發投手的球隊，投手、打擊戰力整齊，被視為此次富邦盃奪冠熱門球隊；龜山預賽3戰全勝，8強首戰表現不如預期。

今天龜山先發投手黃睿緯首局就出狀況，接連被敲3支安打、保送，失掉2分，龜山打擊沒能發揮，全場僅敲出4支安打，沒能拿下分數。

李政達表示，龜山去年以單一球隊參賽，總計拿下5座全國性盃賽冠軍，今天之前唯一輸掉的一場比賽，是在金龍盃全國少棒賽輸給南韓球隊，這是這批球員第一次輸給國內球隊，也是第一場一分未得的比賽。

李政達表示，球員練習時狀況不錯，但關鍵時刻沒能發揮，可能也因為沒有住宿，早上5時多起床準備北上比賽，體力受影響，注意力也沒有這麼集中，今天投手表現還可以，打擊沒有發揮，許多平飛球都被對手接到，士氣也受影響。

去年底威力盃少棒賽桃園市以龜山為主體組成聯隊，也被評估是奪冠熱門，但同樣在8強落馬，李政達表示，「從威力盃到現在，真的要說球是圓的」，球員們太大意了，但輸球不是壞事，希望他們以後練球態度上可以更積極。

農曆過年前最後一個比賽為立德盃少棒賽，李政達表示，會讓平常比較少機會上場的後段棒次球員更多上場磨練的機會，目標還是LLB少棒賽國內選拔賽。1070126

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