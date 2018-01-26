美PGA農保公開賽 潘政琮力拚佳績

潘政琮再度於美國加州托瑞松林球場出賽，他指球場草長球道窄，平均寬度約25至30碼，比較有利。中央社記者曹宇帆拉荷亞攝 107年1月26日

（中央社記者曹宇帆拉荷亞25日專電）美國PGA農保公開賽首日賽事，來自台灣的潘政琮以低於標準桿2桿的70桿並列第35。他賽後表示，總體來說今天發揮得很好，雖然有幾個柏忌，但也打了不少博蒂。



潘政琮前兩洞各抓一個博蒂，展現好的開始，之後在第5、7、16和17洞也抓了博蒂，可惜在第4、8、14與18洞吞了柏忌，最後以低於標準桿2桿的70桿，結束農保公開賽（Farmer Insurance Open）首日賽事。



潘政琮去年參加農保公開賽打進決賽，最後以3桿之差獲得並列第2與獎金約58萬9000美元。再度來到位於加州拉荷亞（La Jolla）的托瑞松林（Torrey Pines）球場參賽，潘政琮賽後接受中央社記者訪問表示，自己沒想太多。



他說：「他開球比較直，托瑞松林球場的特色是草長球道窄，平均寬度約是25至30碼，對他比較有利。」



談到首日賽事的表現，他表示，發揮得很好，抓了不少博蒂，有點可惜也打了些柏忌，總體來說算是不錯，開球也很順。



潘政琮建議並鼓勵有意挑戰美巡賽的後進，有機會多來，甚至來這裡讀大學，從參加3級與2級巡迴賽開始累積經驗，雖然辛苦，但這是打進美巡賽最快的辦法。



至於其他選手首日的表現，美國選手弗諾（Tony Finau）以低於標準桿7桿的65桿暫時居首。去年農保公開賽前3回合打完，弗諾曾與潘政琮以低於標準桿8桿的208桿並列第3。



美國名將伍茲（Tiger Woods）則以平標準桿的72桿，暫時並列第84。1070126



