NBA明星賽狀元選誰 詹皇打死不說

NBA明星賽詹皇隊。（圖取自NBA官網www.nba.com）

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽今年改採選秀分隊，話題十足，隊長「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）首選球星究竟是誰？他回應：「如果我跟你講了，那我可能要殺你滅口。」



NBA明星對抗賽2月18日在洛杉磯舉行，有別以往東區、西區分隊方式，今年打散分區，由詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）這兩名票選人氣王擔任隊長，在隊長以外的8名票選先發、14名替補球星中輪流選人。



不過，為了避免傷感情，詹姆斯、柯瑞選人的過程沒有轉播，先後順序也不對外公開。



聯盟今天揭曉分隊結果，先發球員方面，詹姆斯與前騎士隊友厄文（Kyrie Irving）再續前緣，並挖來柯瑞的勇士隊友杜蘭特（Kevin Durant），加上鵜鶘隊兩大長人戴維斯（Anthony Davis）與柯森斯（DeMarcus Cousins）。





NBA明星賽柯神隊。（圖取自NBA官網www.nba.com）

柯瑞隊先發球員則有火箭「大鬍子」哈登（James Harden）、公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、暴龍後衛德羅森（DeMar DeRozan）、76人中鋒恩比德（Joel Embiid）。



儘管詹姆斯事後受訪的時候說，他與柯瑞的選秀過程很有趣，甚至一起大笑，但是按照聯盟規定，兩人對於選人的先後順序還是保密到家。



擁有第一指名權的詹姆斯說：「我不能告訴你（第一個選誰），老兄。如果我跟你講了，那我可能要殺你滅口。」



詹姆斯說：「過程應該要轉播的，我跟柯瑞在選人的時候，我們一度開始狂笑，我不會告訴大家為什麼，但我們真的狂笑，這真的應該要轉播。」



明星賽新制話題十足，但選人過程更引人好奇。NBA理事長席佛（Adam Silver）日前表示，他不願讓兩個隊長在電視上「處境難堪」，畢竟一旦轉播，就知道哪個球員最後才被選。雖然這是球迷最想看的。



上季結束之後厄文與詹姆斯拆夥，離開騎士，本季加入波士頓塞爾蒂克。



詹姆斯談到選厄文的原因：「我只是試著從名單中挑出最好的球員，能夠再次與厄文同隊，總是別具意義，加上洛夫（Kevin Love），我們可以在明星賽週末的時候可以好好回味一下同隊的回憶。當時有厄文可以挑，他是聯盟最佳控球後衛之一，這對我來說很容易選。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070126