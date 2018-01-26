陳勇志完封龜山 復興晉富邦盃4強

富邦盃少棒邀請賽26日高雄市復興國小以2比0擊敗桃園市龜山、晉級4強，復興總教練何通宇表示，打贏龜山這場比賽很重要，讓球員信心大增。中央社記者謝靜雯攝 107年1月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）富邦盃少棒邀請賽高雄市復興國小扮黑馬，先發投手陳勇志完投6局封鎖上屆冠軍隊桃園市龜山，一吐先前交手1局被打15分的怨氣，率隊以2比0拿勝、晉級4強。



復興國小預賽分組第2晉級8強，今天與強隊桃園市龜山交手，抓準龜山先發投手黃睿緯開賽不穩，靠著接連3支安打、保送攻下2分，開賽就取得領先，也打出氣勢。



復興先發投手陳勇志用76球完投6局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、無失分，是球隊拿勝大功臣。陳勇志表示，之前與龜山交手經驗不好，曾在金龍盃1局被龜山打了15分，今天先發對龜山很緊張，「但上場就是把球壓低，不要讓他們打全壘打，可以壓制他們很開心，有復仇成功的感覺」。



復興總教練何通宇表示，打贏龜山這場比賽很重要，也讓球員信心大增，「今天運氣蠻好的，對方先發投手沒有這麼穩定，剛好首局也順利搶下分數」，後面龜山壓上後援投手王彥恩後，復興打線就沒能發揮。



復興第一棒身高139公分的「小巨人」戴佳揚今天比賽單場2安，首局敲出二壘打，他表示，昨天交流營接受陳金鋒指導感覺特別不同、信心大增，今天比賽能夠順利拿下勝利，「是大家都很努力，會去拚那顆球」。1070126