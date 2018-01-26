李俊翔關鍵安 中正勝仁善富邦盃晉4強

富邦盃少棒邀請賽8強26日在台北市青年公園棒球場舉行，高雄市中正國小與桃園市仁善國小交手，前5局兩隊僵持不下，6局仁善守備不穩，中正抓準機會，安打攻勢串聯，李俊翔關鍵安率隊以4比0晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 107年1月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）富邦盃少棒邀請賽8強，高雄市中正國小與桃園市仁善國小今天交手，兩隊前5局僵持不下，中正6局抓準對手守備不穩，安打攻勢串聯，李俊翔關鍵安率隊以4比0晉級4強。



賽事在台北市青年公園棒球場舉行。比賽前5局兩隊都沒能拿下分數，6局仁善守備出現瑕疵，中正抓準機會，靠著接連安打攻占滿壘，李俊翔關鍵一擊，替球隊送回2分，再靠著接連兩支二壘打多添2分保險分。



中正教練楊正安表示，仁善先發投手邱宇珩常對中正投、並不陌生，比賽前半段球員感覺有點繃手繃腳的，「有鼓勵球員在壘上有人的攻擊機會，不要有壓力，當作壘上沒有人的時候去打」，後半段也有發揮出來。



今天比賽中正讓投手輪番上場，前三任投手球數都控制在20顆左右，楊正安表示，投手群表現不錯，因為比數沒有拉開，換投節奏快，避免讓對方抓到節奏，「這次比賽名次沒有看得很重，當作是磨練」。



中正第八棒李俊翔6局滿壘打擊機會，敲出關鍵安打，楊正安表示，李俊翔過去出賽機會不多，上場打擊不太敢出棒，富邦盃多讓他先發上場，「雖然還是會怕怕的，但關鍵時候都可以打出來」。



李俊翔首次扮演球隊搶勝功臣，他表示，先發雖然會比較緊張，但可以幫球隊拿勝很開心。中正晉級4強，明天將與同樣來自高雄的復興國小交手，楊正安表示，同樣都是高雄的球隊，壓力反而更大。



仁善8強止步，總教練紀順彬表示，首局跑壘瑕疵、跑者死在本壘，加上6局守備上的問題，是輸球的關鍵，8強隊伍本來實力就都差不多，中正整體戰力平均，身材也好，本來就是實力不錯的對手。1070126