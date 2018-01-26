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七人得分兩位數 金塊轟垮尼克

發稿時間：2018/01/26 15:05

最新更新：2018/01/26 15:05

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（中央社丹佛25日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊隊今晚靠7人得分達雙位數，其中以哈里斯（Gary Harris）攻下23分最高，挺住紐約尼克隊數波猛烈反攻，終場以130比118在自家百事中心球場奪勝。

路透社報導，金塊隊替補球員萊爾斯（Trey Lyles）挹注21分，金塊本季第3次全場命中率達60%，整晚幾乎一路領先。佐基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）各攻下18分，金塊連三分球命中率都有50%。

錢德勒（Wilson Chandler）16分、普朗利（Mason Plumlee）14分、巴頓（Will Barton）10分，讓金塊自2006年11月以來，在主場對尼克10連勝。

尼克隊的波辛斯基（Kristaps Porzingis）、畢斯利（Michael Beasley）都攻下全隊最高21分。波辛斯基23日因膝傷缺席對金州勇士的比賽，今天重返陣中，不過他在第3節還剩5分半鐘時就已5犯，在終場前4分49秒時犯滿畢業。

尼克的坎特（Enes Kanter）20分、柏克則貢獻個人本季最高的18分與11助攻。

尼克正處本季最長的連7場客場征途，儘管今晚命中率54.9%堪稱水準之作，全隊另有32助攻，但仍無力贏球，敗給金塊後，客場遠征戰績已掉到2勝4敗。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070126

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