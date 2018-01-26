金柱希忍痛苦撐 北韓四大洲花滑首度奪牌

2018四大洲花式滑冰錦標賽26日在台北小巨蛋持續展開，北韓雙人組合廉太鈺（左）和金柱希（右）出賽，最終以總分184.98分在本屆賽事拿下第3名。中央社記者張新偉攝 107年1月26日

（中央社記者李晉緯台北26日電）北韓滑冰組合廉太鈺、金柱希來台參加四大洲花滑賽奪下銅牌，教練金賢頌（音譯）今天接受中央社訪問時表示，結束四大洲花滑賽後，將隨即飛往南韓為冬奧做準備。



北韓教練金賢頌（Hyon Son Kim，音譯）告訴中央社記者，金柱希來台灣後因為睡不好而牙痛，雖然曾向大會尋求醫療協助，但仍十分不舒服，「他真的是忍著痛完成比賽、咬著牙拿下獎牌的。」



北韓雙人組廉太鈺、金柱希這次來台參加在台北小巨蛋進行的四大洲花式滑冰錦標賽，他們在短曲比賽結束後，以65.25分位居第4，今天的長曲比賽獲得61.31分的技術分、59.42分的藝術分，但因一次跌倒被扣一分，因此長曲總分為119.73分，最終以184.98分獲得季軍，這是北韓首度在四大洲花滑賽獲獎。



廉太鈺在記者會中表示，短曲結束後排在第4，當時她就很想站上頒獎台，今天長曲結束後，真的如願擠進前3名，讓她十分開心。



對於即將參加冬奧一事，金柱希說，參加四大洲花滑賽就是為了準備冬奧，接下來他們會按部就班訓練，希望表現能越來越好。



北韓代表隊一向低調神秘，廉太鈺、金柱希一行人這次來台也受到極大關注，但他們早早表示，在比賽結束前不會接受任何形式訪問；據了解，大會也透過關係，找來曾擔任前總統維安人員的保全，全程為北韓隊隔離媒體。



金賢頌向中央社記者透露，有媒體關心是好事，但選手心理負擔也大，結束四大洲花滑賽後，他們將隨即飛往南韓為平昌冬奧做準備。



下月南韓平昌冬季奧運，北韓將派出22名選手參加，其中就包括廉太鈺和金柱希。1070126





影片來源：中央社

北韓滑冰好手廉太鈺（左）、金柱希（右）的雙人組合26日在2018四大洲花式滑冰錦標賽賽事展現精湛技巧，最終奪下本屆雙人組合第3名。中央社記者張新偉攝 107年1月26日

2018四大洲花式滑冰錦標賽26日持續展開，北韓雙人組合廉太鈺（左）、金柱希（右）以長曲與短曲總分184.98分拿下第3名，賽後開心高舉起手向觀眾致意。中央社記者張新偉攝 107年1月26日

北韓滑冰選手廉太鈺（右）、金柱希（左）來台參加四大洲花式滑冰錦標賽，以184.98分獲得季軍，教練金賢頌（Hyon Son Kim，音譯）（中）26日接受中央社訪問時說，金柱希因為睡不好而牙痛，這個獎牌是他忍著痛努力拿下的。中央社記者張新偉攝 107年1月26日