金柱希忍痛苦撐 北韓四大洲花滑首度奪牌

發稿時間：2018/01/26 16:53
最新更新：2018/01/26 20:33
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（中央社記者李晉緯台北26日電）北韓滑冰組合廉太鈺、金柱希來台參加四大洲花滑賽奪下銅牌，教練金賢頌（音譯）今天接受中央社訪問時表示，結束四大洲花滑賽後，將隨即飛往南韓為冬奧做準備。北韓教練金賢頌（Hyon Son Kim，音譯）告訴中央社記者，金柱希來台灣後因為睡不好而牙痛，雖然曾向大會尋求醫療協助，但仍十分不舒服，「他真的是忍著痛完成比賽、咬著牙拿下獎牌的。」北韓雙人組廉太鈺、金柱希這次來台參加在台北小巨蛋進行的四大洲花式滑冰錦標賽，他們在短曲比賽結束後，以65.25分位居第4，今天的長曲比賽獲得61.31分的技術分、59.42分的藝術分，但因一次跌倒被扣一分，因此長曲總分為119.73分，最終以184.98分獲得季軍，這是北韓首度在四大洲花滑賽獲獎。廉太鈺在記者會中表示，短曲結束後排在第4，當時她就很想站上頒獎台，今天長曲結束後，真的如願擠進前3名，讓她十分開心。對於即將參加冬奧一事，金柱希說，參加四大洲花滑賽就是為了準備冬奧，接下來他們會按部就班訓練，希望表現能越來越好。北韓代表隊一向低調神秘，廉太鈺、金柱希一行人這次來台也受到極大關注，但他們早早表示，在比賽結束前不會接受任何形式訪問；據了解，大會也透過關係，找來曾擔任前總統維安人員的保全，全程為北韓隊隔離媒體。金賢頌向中央社記者透露，有媒體關心是好事，但選手心理負擔也大，結束四大洲花滑賽後，他們將隨即飛往南韓為平昌冬奧做準備。下月南韓平昌冬季奧運，北韓將派出22名選手參加，其中就包括廉太鈺和金柱希。1070126
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