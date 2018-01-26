豐田沒開轟改當機關槍 富邦盃晉級4強

富邦盃少棒邀請賽，台東縣豐田國小26日8強賽與台南市協進國小碰頭，豐田雖然沒有全壘打表現，但打擊手感佳，終場以15比5、5局提前拿勝，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 107年1月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）富邦盃少棒邀請賽，台東縣豐田國小打擊手感佳，今天對台南市協進國小比賽時發揮機關搶打線，終場以15比5、5局提前拿勝，晉級4強。



豐田預賽3場比賽場場開轟，3戰總計出現11轟，今天8強賽與台南市協進碰頭，雖然沒有全壘打表現，但教練團對於打擊內容很滿意。總教練羅旻翁表示，串連安打是教練團比較想要看到的，「球員前幾場一直想著要揮大棒，但串連安打、跑壘才更能展現平時的訓練成果。」



豐田首局就展開攻勢，靠著接連4支安打、失誤，開賽就拿下5分，但拿下分數後球員略顯鬆懈，協進1局下蔡承晉敲出陽春砲，接著再靠接連安打多添1分。不過，豐田打擊發揮，除了第2局外，局局有得分攻勢，沒讓協進有反攻機會。



豐田教練謝竣翔表示，有不斷提醒球員，不要只想著要揮大棒。



豐田捕手余政陽預賽首場比賽敲出雙響砲，但接下來幾場比賽打擊表現不如預期。謝竣翔表示，「可能也是太想要表現，給自己壓力大」，加上余政陽打中心棒次，對方投手投球策略會更閃躲；但余政陽有爆發力，相信接下來比賽會有適時表現。1070126