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印尼羽球賽 戴資穎痛宰成池鉉晉級4強

發稿時間：2018/01/26 20:00

最新更新：2018/01/26 21:39

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世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」對戰世界排名第6的南韓選手成池鉉，以直落二輕取對手，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」對戰世界排名第6的南韓選手成池鉉，以直落二輕取對手，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日

（中央社記者周永捷雅加達26日專電）世界球后戴資穎今天在「印尼羽球大師賽」對戰世界排名第6的南韓選手成池鉉，僅花了29分鐘，直落二以21比11、21比8輕取對手，晉級4強。

戴資穎生涯對決世界第6的成池鉉多達25次，共取得16勝9敗的絕對優勢，2人最近對戰7次，小戴已經拿下7連勝。

戴資穎今天第一局上半持續領先，一度連下4分，以5比1拉開差距，拉到10比4領先。下半局戴資穎持續拉開領先幅度，成池鉉被壓制難以招架，戴資穎連下6分，最終以21比11拿下第一局。

第二局戴資穎趁勝追擊，在打成3比3平手後，一股作氣連13分，以16比3拉開領先幅度。戴資穎最後以21比8拿下第二局獲勝，晉級4強。

在印尼出賽對戴資穎別具意義。2016年6月印尼頂級超級系列賽中，戴資穎自16強開始對「中國3金釵」李雪芮、王適嫻及王儀涵連勝，搶下生涯首座頂超賽冠軍。她在這次賽事同樣高居女單頭號種子。1070126

世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」輕取南韓選手成池鉉，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」輕取南韓選手成池鉉，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日
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