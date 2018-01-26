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金酒決勝期甩尾 擊敗台銀終止2連敗

發稿時間：2018/01/26 20:41

最新更新：2018/01/26 20:41

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（中央社記者龍柏安台北26日電）金門酒廠今天靠著洋將拉莫斯在第4節最後1分54秒內，兩次籃下進攻得手，率隊拉出一波10比2的攻勢鎖定勝局，終場以87比78擊敗台灣銀行，終止最近的2連敗。

金酒今在第4節一度被追到79比76，決勝階段洋將拉莫斯（Peter Ramos）先在籃下搶下進攻籃板，放進穩定軍心的2分，隨後張容軒也在禁區跳投得分，「土洋」兩人聯手重新鞏固領先。

台銀眼看比分又被拉開，急於搶攻沒能命中，隨後拉莫斯再添2分，提前宣判台銀死刑。

拉莫斯今打滿全場40分鐘，攻下最高的36分與18籃板，除洋將表現出色，張容軒也拿下金酒本土球員最高的17分、7籃板，對於自己的好表現，他不居功，反推崇隊友：「拉莫斯的牽制力很大，所以外面有很多空檔，我只是都有把握住。」

至於球隊終止連敗的主因，張容軒則坦言，球隊與拉莫斯的配合與默契越來越好，大家只要能把球塞到禁區洋將手中，就能給對手造成重傷害。

台銀今天再輸，則是吞下近來的3連敗，戰績9勝9負，勝率恰好維持在5成大關；金酒則以8勝11負，目前仍排在聯盟第6。

SBL本週移師桃園巨蛋，今天共進行兩場比賽，金酒與台銀之戰結束後，接下來將由聯盟戰績排名第1的裕隆納智捷，對上上季冠軍臺北達欣工程。1070126

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