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合庫爆米花封王 稱霸業餘國內成棒賽

發稿時間：2018/01/26 21:02

最新更新：2018/01/26 21:58

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爆米花棒球聯盟總冠軍賽系列賽程，合作金庫隊（圖）26日以6比0擊敗台北興富發隊，以3連勝之姿抱回冠軍，球員賽後在場內慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年1月26日爆米花棒球聯盟總冠軍賽系列賽程，合作金庫隊（圖）26日以6比0擊敗台北興富發隊，以3連勝之姿抱回冠軍，球員賽後在場內慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年1月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）爆米花棒球聯盟總冠軍賽，合作金庫先發投手吳昇峰6局好投，率隊以6比0擊敗台北興富發隊，以3連勝抱回冠軍，稱霸近期3大國內業餘賽事；總教練許順益肯定球員表現，也感謝公司大力相挺。

合作金庫此次爆米花成績一路亮眼，例行賽戰績22勝7敗率先搶進總冠軍賽，5戰3勝制總冠軍賽首戰以3比2拿勝，第2戰以4比2拿勝。

合作金庫先發投手吳昇峰例行賽表現亮眼，總計7場先發出賽，投39.2局沒有被敲出全壘打，防禦率2.95，戰績6勝、沒有吞下敗戰；總冠軍賽首戰先發投5局失1分，無關勝敗，今天關鍵第3戰再扛先發，投出亮眼表現。

今天比賽合作金庫2局有攻勢，靠著保送，吳松勳、柯景瀚接連安打先拿1分，7局靠著林祖傑、柯景瀚接連安打，陳孝允高飛犧牲打拿下第2分，8局林瀚率先二壘打，靠著失誤上到三壘，林加祐補上安打替球隊多添1分保險分，再靠著接連安打、林祖傑兩分砲搶分，澆熄興富發反攻希望。

zoom in 爆米花聯盟總冠軍賽系列賽第3戰26日登場，合作金庫林祖傑（左）8局敲出2分砲，助隊取勝，賽後並獲頒大會最佳9人金手套的三壘手獎。中央社記者謝靜雯攝　107年1月26日爆米花聯盟總冠軍賽系列賽第3戰26日登場，合作金庫林祖傑（左）8局敲出2分砲，助隊取勝，賽後並獲頒大會最佳9人金手套的三壘手獎。中央社記者謝靜雯攝　107年1月26日

吳昇峰先發投6局僅被敲出3支安打無失分，率隊搶下關鍵第3勝，也獲頒總冠軍賽最有價值球員（MVP）；林祖傑總冠軍賽首戰開轟，今天第3戰也有關鍵兩分砲，獲頒爆米花棒球聯盟最佳9人金手套三壘手獎。

許順益表示，整個爆米花賽季，年輕球員扮演關鍵角色，再加上球隊補進新人都很努力表現，林瀚、林加祐等學長，帶著學弟一起努力，順利稱霸。

爆米花從2017年11月開打，前後為期約3個月，合作金庫順利拿下冠軍，也是2017年繼成棒甲組春季聯賽、協會盃全國成棒年度大賽後，拿下的第3冠。1070126

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