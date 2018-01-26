四大洲花滑賽失利 林仁語難掩失落

（中央社記者李晉緯台北26日電）台灣女將林仁語今天賽後以總分137.40分，獲四大洲花滑賽女單第18名，未能拿出最佳表現，她坦承和新教練仍在磨合，但她告訴中央社記者，「我知道新教練很嚴，但長遠來說絕對有正面幫助。」



國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽今天持續在台北小巨蛋進行，代表地主參加女單賽事的林仁語在長曲表現不如預期，賽後她難掩失落表示，新的教練十分嚴格，她還需要適應，這次賽前的練習方式臨時更動，也讓她的表現受到影響。



林仁語過去接受美國籍教練的訓練近5年時間，她說：「能夠學的都學完了，所以想換新的教練教我，希望能夠讓我再有突破。」



現在指導林仁語的教練，是美國華裔名將陳巍的俄羅斯知名教練阿諾圖尼亞（Rafael Arutyunyan），對於新教練的嚴格程度，林仁語告訴中央社記者：「很多時候我覺得覺得自己做到教練的要求了，但教練卻覺得差得遠了。」



阿諾圖尼亞訓練嚴格，接受美式自由派訓練已久的林仁語難免需要時間適應，但她說：「我知道長遠來看，新教練的指導對我來說是好的。」



林仁語的媽媽沈美華也告訴中央社記者，林仁語過去比較隨性，不會以特定方式訓練，所以比賽中的表現就容易有起伏，但新教練嚴格要求訓練方式，「這讓林仁語的表現能夠比較穩定」，即便現在林仁語還無法完全達到教練要求，所以成績還有進步空間，但看得出來她在穩定成長中。



即便與新教練還在磨合，林仁語卻仍信心滿滿，她說：「雖然這次離前進冬奧還差一點，但4年後我一定要參加冬奧。」1070126