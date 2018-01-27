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釀酒人釋出王維中 簽下外野手肯恩

發稿時間：2018/01/27 09:31

最新更新：2018/01/27 11:53

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zoom in 美國職棒MLB密爾瓦基釀酒人隊26日宣布釋出台灣左投王維中。（中央社檔案照片）美國職棒MLB密爾瓦基釀酒人隊26日宣布釋出台灣左投王維中。（中央社檔案照片）

（中央社密爾瓦基26日綜合外電報導）美國職棒MLB密爾瓦基釀酒人今天公告釋出台灣左投王維中，空出40人名單名額給新簽下5年合約的外野手肯恩（Lorenzo Cain）。

MLB.com釀酒人隨隊記者麥卡維（Adam McCalvy）在推特上說，王維中釋出之後將與南韓職棒球隊簽約。

王維中現年25歲，2011年起從匹茲堡海盜隊展開小聯盟生涯，2013年透過規則五選秀轉到釀酒人。他去年在大聯盟出賽8場都是後援，總計1.1局，防禦率13.5。他在釀酒人3A共3個球季，防禦率2.73。

王維中空出的名額，則補上31歲的外野手肯恩。肯恩通過體檢並完成簽約，今天由釀酒人總經理史特恩斯（David Stearns）正式介紹入隊。昨天多家媒體報導，肯恩與釀酒人達成5年8000萬美元（約新台幣23億元）合約共識。

肯恩在大聯盟8個球季共756場比賽中，敲出57轟，平均打擊率2成90，有321分打點、127次盜壘。他最初效力釀酒人，最近7年都在堪薩斯皇家，去年出賽155場創生涯新高，打擊率3成、15轟、49打點、26盜壘。

肯恩曾在2015年入選明星賽，並且是皇家隊2014年、2015年打進世界大賽的班底，並在2015年拿下世界大賽冠軍。

肯恩加入釀酒人之後，將與葉立奇（Christian Yelich）、布勞恩（Ryan Braun）、桑塔納（Domingo Santana）、布拉克斯頓（Keon Broxton）競爭外野位置。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070127

延伸閱讀》王維中轉戰韓職台將第一人 NC恐龍開90萬美元合約

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