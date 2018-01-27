澳網青少年女單 梁恩碩奪冠台灣第一人

（中央社記者李晉緯台北27日電）台灣網球小將梁恩碩今天在澳洲網球公開賽青少年組女單決賽，以6比3、6比4，直落二擊敗法國16歲小將布瑞兒（Clara Burel）奪冠。



17歲的「台灣小鋼砲」梁恩碩，是這次澳網青少年組女單第2種子，今天贏得比賽後，成為首位在澳網青少年組女單奪冠的台灣選手。



接下來梁恩碩還有女雙決賽，她將和中國小將王欣瑜聯手，對上澳洲的艾派莎（Violet Apisah）、瑞士的孫璐璐（Lulu Sun），比賽原訂26日進行，但因雨延至今天。1070127



梁恩碩澳網奪冠 寫大滿貫青少女單打紀錄



（中央社記者李晉緯台北27日電）台灣網球小將梁恩碩今天在澳網青少年組女單以直落二擊敗法國的布瑞兒（Clara Burel）奪冠，寫下台將首度在大滿貫賽事中奪得青少年組女單冠軍的新紀錄。



梁恩碩在首局就被對手破發，但隨即在次局回破，包含第2局、第4局的兩次破發在內，兩保、兩破連下4局，取得4比1領先，之後兩人各自保發，梁恩碩先以6比3拿下首盤。



次盤布瑞兒保發後又再次破發，梁恩碩0比2落後，但梁恩碩包括第3局、第5局兩度破發在內，兩破、兩保，反以4比2領先，之後雙方各自保發，梁恩碩以6比4拿下第二盤，贏得比賽。



過去王思婷在1990年的美網和1991年的澳網、謝淑薇在2001年的澳網、詹詠然在2006年的法網都曾打進4強，這次梁恩碩打進決賽，已經改寫台灣女將在大滿貫青少年組女單的最佳紀錄，今天順利奪冠，更是台將首度在大滿貫青少年組賽事獲得女子單打冠軍。1070127





梁恩碩小檔案

●年齡：17歲

●身高：158公分

●學歷：高雄市中正國小、台北市新興國中，台南市善化高中

●慣用手：右手持拍

●啟蒙：6歲接觸網球

●世界排名：ITF青少年（女子）世界排名第5（生涯最佳）

●戰績：

2008年：第28屆四維盃學童賽贏得二女組冠軍

2016年：與日本選手永田杏林參加ITF juniors德國柏林一級賽事，獲得雙打冠軍

2017年：和詹謹瑋聯手摘下泰國15K雙打冠軍、全中運高女組金牌

2018年：奪下台灣首座澳網青少女單打冠軍





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