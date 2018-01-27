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狼醫性侵醜聞延燒 美體操聯盟理事總辭

發稿時間：2018/01/27 11:33

最新更新：2018/01/27 11:33

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（中央社芝加哥26日綜合外電報導）美國體操聯盟（USA Gymnastics）今天表示，前隊醫納沙本週因性侵女性體操選手遭判刑後，聯盟剩餘的理事將遵照美國奧林匹克委員會的要求，全體辭職。

路透社報導，過去一週有許多受害者出庭作證，其中包括奧運金牌得主芮斯曼（Aly Raisman）、韋伯（Jordyn Wieber）和其他女性運動員。美國體操代表隊前隊醫納沙（Larry Nassar），24日遭密西根州蘭辛市（Lansing）法院判處40至175年刑期。針對性侵害指控，納沙已認罪。

美國奧林匹克委員會（United States Olympic Committee, USOC）揚言，美國體操聯盟全體21名理事會成員，如果31日前不辭職，將剝奪美國體操聯盟職權。至少5名理事先前表示，已因前隊醫性侵醜聞辭職。

美國體操聯盟發言人金恩（Leslie King）在電子郵件中表示：「美國體操聯盟將會遵照美國奧林匹克委員會的要求。」

納沙曾在密西根州立大學服務，校方體育主任霍利斯（Mark Hollis）今天退休；校長賽門（Lou Anna Simon）兩天前不敵外界壓力宣告下台。兩人皆表示，他們在外界報導後才知道納沙的犯行。（譯者：葉俐緯/核稿：盧映孜）1070127

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