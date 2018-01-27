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黃錦豪完投勝中平 富邦盃豐田中正爭冠

發稿時間：2018/01/27 13:09

最新更新：2018/01/27 13:57

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zoom in 富邦盃少棒邀請賽4強戰27日在台北市青年公園棒球場舉行，台東豐田國小左投黃錦豪（前）完投6局，率隊以3比2擊敗桃園中平國小，晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　107年1月27日富邦盃少棒邀請賽4強戰27日在台北市青年公園棒球場舉行，台東豐田國小左投黃錦豪（前）完投6局，率隊以3比2擊敗桃園中平國小，晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　107年1月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）富邦盃少棒邀請賽4強戰，台東豐田國小左投黃錦豪完投6局，率隊以3比2擊敗桃園中平國小，晉級冠軍戰，豐田教練謝竣翔對球員表現打100分；冠軍戰將與高雄中正國小交手。

富邦盃少棒邀請賽4強戰今天在台北市青年公園棒球場舉行。

豐田國小4強與中平國小碰頭，昨天教練團就跟黃錦豪說，今天的4強戰由他扛起先發，後面沒有準備投手，希望他展現霸氣；黃錦豪今天用83球完投6局，僅被敲出4支安打，投出7次三振，失掉2分（1分責失分），用好表現回應教練團期待。

謝竣翔表示，「給今天所有球員表現打100分」。談起黃錦豪表現，謝竣翔表示，黃錦豪本來就是有速度、控球精準的左投手，今天比賽有發揮水準，雖然4局被敲全壘打、安打掉分，感覺開始有點怕怕的，「但不可能每局都沒有狀況，他本身就很冷靜，臉上不會有太多表情」，經過暫停安撫過後、及時回穩。

豐田從富邦盃預賽開始，就展現不錯的打擊火力，但4強戰發揮不如預期，今天比賽首局先拿1分，3局靠著接連安打再添1分，4局打完兩隊2比2戰成平手，5局再靠著安打、接連保送、滾地球，拿下致勝分。

謝竣翔表示，今天留下比較多殘壘，可能因為富邦盃被視為是LLB少棒賽國內選拔賽的前哨戰，打到比賽後半段，球員給自己的壓力太大，教練團只能不斷給他們鼓勵。

4強戰另外一場比賽為高雄內戰，由高雄市中正國小與高雄市復興國小交手，中正4局打完4比6落後，5局反攻，靠著接連安打、保送、失誤，單局攻下3分，終場以7比6拿勝、晉級冠軍戰。

中正教練楊正安表示，先前多次與復興交手，多居上風，原本預期今天比賽不會這麼拉鋸，「復興進步蠻多的」；楊正安也提到球員比較不會打變化球，昨天有針對這幾天比賽的打擊弱點加強，希望能在比賽中發揮。1070127

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