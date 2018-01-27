梁恩碩澳網奪冠 詹謹瑋：她心臟超大

（中央社記者李晉緯台北27日電）台灣網球小將梁恩碩今天在澳網抱回台灣首座大滿貫青少年組女單冠軍，她的教練詹謹瑋表示，這次一路走來並不輕鬆，幾度快要淘汰都能逆轉，可見梁恩碩「心臟真的超大顆」。



梁恩碩今天頂住法國小將布瑞兒（Clara Burel）的反撲，最後以6比3、6比4獲勝拿下冠軍，她的教練，目前也具球員身分的詹謹瑋對此表示，「真的很不可思議」，她說：「我自己也只打過2次溫網、2次美網這種大滿貫的青少年組賽事，印象中頂多打到4強，沒想到第一次帶梁恩碩來澳網，她就打下冠軍。」



梁思碩在這次澳網贏的並不輕鬆，包括首輪和4強賽都面臨賽末點，眼看就要輸球遭到淘汰，但最終都能後來居上贏球晉級 ，對此詹謹瑋說：「梁恩碩心臟真是超大顆，這幾次逆轉贏球後，也都只說了句『還好』，她不服輸的個性和鬥志，這幾場比賽下來完全展露無遺。」



談到梁恩碩158公分、66公斤的「小鋼砲」身材常被質疑未來的發展性，詹謹瑋十分不以為然，她說：「梁恩碩是主攻型球員，發球的球質快且重，這本來就是她的武器，即便身材條件並不是太好，但並不會影響到她在比賽場上的發揮」，她也特別提到，「梁恩碩的心態很平穩，比賽上很少有太大的情緒起伏，關鍵球處理起來總是非常冷靜，這是她的一大優勢」。1070127