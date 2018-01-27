復興小球員放棄畢旅 富邦盃拿殿軍體驗深

（中央社記者謝靜雯台北27日電）高雄市復興國小球員放棄畢業旅行參賽，在富邦盃少棒賽季軍戰被桃園市中平國小敲出再見安輸球、難過落淚，但總教練何通宇表示，透過伯仲之間的高張力比賽，會是很好的體驗。



復興8強賽時與強隊桃園市龜山國小交手，表現超乎預期，投手陳勇志6局完封龜山、搶進4強賽，今天一日2戰，4強賽與高雄市中正國小交手，一度取得領先，後半段失守、無緣冠軍戰。



下午季軍戰復興與桃園市中平國小交手，考量投手用球數限制考量，復興派出高義杰先投、分擔局數，但首局就沒辦法壓制對手，投出觸身球保送，接連被敲兩支安打後，趕緊壓上王牌投手柯敬賢上場。



中平開賽就先拿3分，復興後半段追分，4局靠著保送、失誤、接連安打先追回2分，4局下半中平再拿1分，5局復興靠著接連5支安打串連，單局攻下3分，以5比4超前比賽，但6局沒能穩守，被中平敲出再見安，以5比6吞下敗仗。



賽後球員傷心落淚，總教練何通宇表示，這個學年度的比賽，最多打到8強，球員整體速度不錯，但賽前沒有預期能夠打進4強，對於整個盃賽的表現，「大家都盡力了」，也算是繼2010年拿下LLB世界少棒賽中華代表權後，表現較突出的一批球員。



何通宇提到，富邦盃比賽剛好與學校畢業旅行撞期，跟家長、校方討論過後，放棄畢業旅行來參賽，從這個比賽中看到球員很多的成長，「平時練得再多，小朋友的成長還是需要靠高張力比賽磨練」，經過這次的比賽，對球員的信心會有很大的提升，對之後的國內選拔賽等，會有很大的幫助。1070127