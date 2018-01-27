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泰山傷兵強勢回歸 HBL8強賽拚突圍

發稿時間：2018/01/27 15:52

最新更新：2018/01/27 15:52

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（中央社記者李晉緯台北27日電）HBL8強賽28日開打，被視為晉級大熱門的泰山，陣中主力長人譚傑龍在23日練球時撞破眼角，讓教練廖文彬一度大為緊張，所幸縫了5針後不影響出賽。

106學年度高中籃球聯賽（HBL）經過12強複賽後，男子組產生東山高中、南湖高中、泰山高中、南山高中、東泰高中、松山高中、高苑工商、能仁家商8支晉級準決賽的隊伍，各隊28日起將開始爭奪4強總決賽的熱戰。有別以往連續出賽的規劃，今年賽事採「打4休1」模式，希望降低球員受傷風險，也讓選手有充足體力出賽，增加比賽可看性。

攤開8強名單，近3年兩度在HBL奪冠的「綠色神盾」松山、預賽與複賽平均勝分35.8分的南山、連兩年打進8強的東山，擁有聯盟第一長人譚傑龍的泰山，和靠著強悍的團隊進攻拿下8戰全勝晉級8強的能仁，都是4強大熱門。

泰山在103學年度從資格賽開始連勝不止，締造了隊史最長的20連勝紀錄，直到最關鍵的冠軍賽，才敗給陣中有「史上最強高中生」高國豪的松山高中而屈居亞軍。

隔年泰山將身高202公分、台英混血的「素人中鋒」譚傑龍帶進隊裡，讓球隊看見再度逐鹿中原的希望，可惜當時的譚傑龍尚嫌稚嫩，隊上又出現傷兵問題，讓泰山跌出8強。

105學年度捲土重來，泰山靠著譚傑龍、韓杰諭組成的「雙塔」陣容帶動下，一度打出強勢表現，但傷兵魔咒再度降臨泰山，兩大長人輪流掛傷號，尤其韓杰諭8強賽首役撞傷膝蓋整季報銷，讓對手得以壓上重兵專門伺候譚傑龍，最後泰山僅以第6名做收。

今年泰山傷兵陸續歸隊，高一起就備受矚目的譚傑龍經過兩年的刻意栽培，進步明顯，搭配腳傷初癒的韓杰諭，讓球隊有兩座可裡可外的高砲塔，加上後場雙衛陳力行、楊皓喆穩定的外圍火力，讓泰山被期待是能前進4強，甚至直闖冠軍戰的熱門潛力股。

因為有前兩年受困「傷兵魔咒」的痛苦回憶，泰山特別注意球員的健康狀況。泰山教練廖文彬表示，這段期間不論訓練、比賽都嚴格控管球員上場時間，就是希望避免選手再度受傷，沒想到23日的練習賽，主力譚傑龍卻再度「見血」。

廖文彬提到，在與師大的練習賽中，譚傑龍在抓籃板時被撞到右臉頰，眼角當場出血，「到了這個階段還出現傷兵是我們最不願見到的，尤其又是傷到最重要的譚傑龍，當時真的超緊張」，還好譚傑龍縫了5針，瘀血也慢慢退了，接下來可以正常出賽。

除了傷兵歸隊，球隊也透過影帶瞭解自己的缺失，並針對8強其他7隊設計針對性戰術，更連續7年找韓國的高中球隊來台移訓並進行對抗賽，希望「以戰養戰」提升在HBL競爭的本錢。

廖文彬表示，韓國球隊普遍有推進、傳導速度快的特色，組織的細膩度上也比較高，所以希望藉著多和韓國球隊交手，讓泰山球員養成一上場就能馬上進入狀況的習慣。

教練陳志忠也認為，韓國球員身體素質好，球風「快、狠、準」，透過比賽交流可提前讓泰山選手養成場上瞬間解讀比賽的能力。1070127

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