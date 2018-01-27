泰山最強素人譚傑龍 蛻變HBL第一中鋒

（中央社記者李晉緯台北27日電）泰山高中教練陳志忠認為，今年高三的主戰中鋒譚傑龍已是聯盟第一中鋒，關鍵是8強賽能否蛻變成主宰戰局的聯盟第一人，譚傑龍則說：「頭銜我不在乎，我只要率隊進4強。」



106學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽28日開打，8支晉級球隊包括東山高中、南湖高中、泰山高中、南山高中、東泰高中、松山高中、高苑工商、能仁家商，打完單循環後取戰績最佳的前4隊晉級準決賽。



譚傑龍高中才接觸正規籃球訓練，從籃球素人變成聯盟第一中鋒，他坦言一路走來，外界一直對他有很多期待，但這不會成為他的壓力。他率性地說：「不管是聯盟第一中鋒、還是聯盟第一人，我都不在乎，今年是我HBL最後一年，我一定要帶領球隊進4強。」



陳志忠分析，譚傑龍本季在球場上最大的轉變，就是解讀比賽的能力再進化。對此，譚傑龍說，去年他參加2017亞洲盃U18三對三籃球賽，這場國際賽是他蛻變的分水嶺。



「3對3比賽攻防轉換節奏超快，進攻限時只有12秒，必須在很快時間內對場上情況做出預測、判斷還有決定。」譚傑龍透露，當他回到正規的5對5全場，進攻則有24秒時間，「攻、防的時間變得更長了，所以我有充裕的時間來思考該怎麼打。」



對於今年4強預測，譚傑龍預料是5搶4的局面，包括松山、東山、南山、泰山以及能仁都是晉級大熱門，他說：「大家都知道松山是防守強悍，南山是節奏優先，能仁就是擅長飆分，東山主打攻守轉換，我們什麼都會，卻都不是最好的，只要有一個環節出問題，很容易就會崩盤。」



為了不讓自己最後一年留下遺憾，譚傑龍表示會步步為營，一場一場來，把專注力放在眼前比賽，至於能否開創泰山歷史，率領球隊拿下泰山隊史首冠，他說：「先等我們進了4強，再來想以後。」1070127