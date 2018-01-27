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中平拿富邦盃季軍 投手群是最大收穫

發稿時間：2018/01/27 17:28

最新更新：2018/01/27 18:57

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2018富邦盃少棒邀請賽季軍戰27日登場，桃園市中平國小一度處於落後，靠著林后稷再見安，逆轉拿下季軍，球員開心衝進場內歡呼慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年1月27日2018富邦盃少棒邀請賽季軍戰27日登場，桃園市中平國小一度處於落後，靠著林后稷再見安，逆轉拿下季軍，球員開心衝進場內歡呼慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年1月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）富邦盃少棒賽季軍戰，桃園市中平國小一度處於落後，6局2人出局，靠著林后稷再見安，以6比5擊敗高雄市復興國小、拿下季軍；總教練李國強點出，「投手群是最大收穫」。

中平今天一日兩戰，4強賽與台東縣豐田交手，以2比3吞敗、無緣冠軍戰，季軍戰與高雄市復興國小碰頭，5局打完4比5落後，6局最後反攻機會，靠著保送、安打、盜壘，攻占得點圈，2人出局林后稷敲出再見安，一口氣送回兩分、率隊拿勝。

中平總教練李國強表示，「事實證明我們並不差，雖然我們不是大砲，但我們可以靠不斷的安打攻勢搶分」，即使最後半局還是落後，也一直鼓勵球員，只要不要放棄都有機會，今天敲出再見安的林后稷是後段棒次，「每場比賽都有人輪流跳出來當英雄，這是好的現象，可以減輕球隊的壓力」。

總結這次比賽，李國強點出，「冠軍只有一個，內容才是重點，過程中看到球員一直在成長，投手群是最大的收穫」，中平此次比賽總計打了6場比賽，除了季軍戰外，前5場比賽失分都壓在3分以內，表現很亮眼；此次盃賽戰況激烈，李國強也表示，「相信今年選拔賽會很有看頭」。1070127

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