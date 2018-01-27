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富邦盃豐田拿亞軍 發現缺點備戰選拔賽

發稿時間：2018/01/27 19:47

最新更新：2018/01/27 19:47

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）富邦盃少棒賽冠軍戰，台東豐田國小失誤、自亂陣腳，終場以4比7不敵高雄市中正國小，拿下亞軍，球員難過落淚，教練謝竣翔表示，「發現缺點回去再練」，目標國手選拔賽。

豐田此批球員實力佳，也被視為富邦盃奪冠大熱門，預賽3戰總計敲出11轟，是參賽（硬式組）16支球隊中最多，8強先擊敗台南市協進國小，今天一日兩戰，4強賽擊敗桃園市中平國小，冠軍戰與身材突出的高雄市中正國小交手。

豐田冠軍戰由王牌左投李振綸先發，但首局就有狀況，首局中正靠著安打、野手選擇、失誤、暴投先跑回1分，再靠滾地球拿下第2分，豐田前3局都沒能有得分攻勢，4局一度靠著對手失誤、接連安打追回3分、超前比數，但下半局再遇亂流，單局失掉5分，最終吞下敗仗。

賽後球員難過流淚，謝竣翔表示，先前一直沒有機會和中正交手，冠軍賽碰頭，對手其實也沒有想像中可怕，「是球員太緊張了，也太想要求表現，反而把一些平時的訓練忘了」。

今天紀錄上豐田出現2次守備失誤，但謝竣翔點出，還有許多隱形的失誤，包括傳球、接球等，「減少失誤就可以減少不必要的失分，中正是可敬的對手，身材也很高大，打出來球的速度都很快。」

冠軍戰吞敗，謝竣翔表示，正好可以更了解球員不足、需要加強的部分，「比賽輸球，就是回去再練」，也勉勵球員這只是其中一場比賽，重頭戲還是接下來國內的國手選拔賽。1070127

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