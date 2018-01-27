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山葉盃足球決賽開踢 決賽隊伍都是贏家

發稿時間：2018/01/27 20:05

最新更新：2018/01/27 22:34

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第9屆YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽27日在台中朝馬足球場舉辦總決賽，賽前邀請日本職業足球隊磐田喜悅的教練團，與小球員一起進行挑球射門挑戰。中央社記者蘇木春攝　107年1月27日第9屆YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽27日在台中朝馬足球場舉辦總決賽，賽前邀請日本職業足球隊磐田喜悅的教練團，與小球員一起進行挑球射門挑戰。中央社記者蘇木春攝　107年1月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）第九屆山葉盃足球全國賽，今天在台中朝馬足球場舉辦，除決賽隊伍捉對廝殺。今年主辦單位認為選手素質提高，頒發進入決賽的隊伍全為優勝成績，盼鼓勵球員。

台灣山葉公司連續9年舉辦山葉盃（YAMAHA CUP）足球賽，到全台各地舉辦預賽，並開辦足球教室，是每年兒童足球界的盛事，今年賽事首次採取限額報名制，6個地區總共有306支隊伍參賽，在分區預賽中計有12強隊伍入選決賽。

27日下午山葉盃舉辦決賽前暖身活動，邀請日本職業足球隊磐田喜悅（JUBILO）教練團舉辦「足球教室」，傳授足球技巧，並與小球員比賽挑球射門挑戰。

台灣山葉公司總經理武田真二致詞表示，山葉盃至今舉辦9屆，在全台不斷灌溉足球幼苗成長，山葉公司也已漸漸發展為在地企業，他們背負著社會責任，將持續在台灣推動基層足球，希望大家能一同支持，讓台灣的足球實力持續提升，前進國際舞台。

磐田喜悅隊教練松下幸平指出，這次來台教導球員的雖然都是基本動作，但技巧都是可以自主訓練的，只要不斷練習，相信也能熟能生巧，並運用到比賽中。

主辦單位今年為鼓勵球員，且選手素質提高，決賽入選的12隊不另外評比前三名，每隊皆頒發優勝獎，但其中國安國小A隊的球員蔡天子，在賽中累計踢進4球，獲頒金靴獎，希望鼓勵小球員們，未來能持續在場上發光發熱。1070127

第9屆YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽27日在台中朝馬足球場舉辦總決賽，賽前安排日本職業足球隊磐田喜悅教練團舉辦「足球教室」，傳授小球員踢球技巧。中央社記者蘇木春攝　107年1月27日第9屆YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽27日在台中朝馬足球場舉辦總決賽，賽前安排日本職業足球隊磐田喜悅教練團舉辦「足球教室」，傳授小球員踢球技巧。中央社記者蘇木春攝　107年1月27日
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