林劭威陳善宇聯手 中正富邦盃奪冠

2018富邦盃少棒邀請賽冠軍戰，高雄市中正國小（圖）遭遇強敵台東縣豐田國小，終場成功以7比4打退豐田奪冠，小球員開心在場中歡呼。中央社記者謝靜雯攝 107年1月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）富邦盃少棒賽冠軍戰，高雄市中正國小兩任投手林劭威、陳善宇聯手，率隊以7比4擊敗台東縣豐田國小，順利奪冠；中正教練楊正安肯定球員士氣佳，接下來全力備戰國手選拔賽。



中正是同屆少棒球隊中，被評估身材最為突出的隊伍，此次參加富邦盃5戰全勝闖進冠軍戰，與台東縣豐田國小交手，首局抓準對手守備失誤，發動攻勢先搶2分，4局一度落後，但後段棒次發揮，靠著接連6支安打，單局攻下5分、奠定勝基。



中正教練楊正安表示，此批選手個性很內向，帶球員外出比賽成績是其次，最重要是希望磨練球員的膽量，感謝主辦單位提供機會，看著小朋友一場比一場還要進步，慢慢打出士氣和展現企圖心，是這次比賽最大的收穫。



今天賽前就設定讓投手林劭威、陳善宇合力扛起比賽，今天比賽林劭威先發投3.1局被敲7支安打，投出5次三振，失掉3分（2分責失分），陳善宇4局1人出局、壘上有人時登板後援，總計投2.1局失掉1分責失分，兩人聯手拿出不錯表現。



楊正安表示，投手群表現的很好，打擊方面，此次比賽後段棒次和代打球員發揮的不錯，也是順利拿下冠軍關鍵。



中正上一次拿下冠軍是去年10月巨人盃國際少棒錦標賽，楊振安表示，這兩座冠軍不太一樣，巨人盃時每支球隊都是新學年剛開始沒有多久，評估實力還不太準，到了富邦盃各隊隊型已經完整，富邦盃做為LLB世界盃少棒賽國內選拔賽前哨戰，更可以看出每個球隊的實力如何。



雖然順利拿下冠軍，但楊正安表示，還有很多需要改進的缺失，需要回去再加強，重點還是全力備戰接下來的國手選拔賽。1070127



